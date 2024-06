Martinezova je filozofinja in umetnostna zgodovinarka. Trenutno je predstojnica Institute Art Gender Nature pri Akademiji za umetnost in oblikovanje Basel FHNW v Švici in kustosinja pri TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Bila je glavna kustosinja v El Museo Del Barrio v New Yorku in predstojnica oddelka pri documenti 13. »Verjamemo, da je njena vizija zelo pomembna za ljubljanski bienale v tem zgodovinskem trenutku. Chus Martinez si upa razmišljati o umetnosti prek čustev in v povezavi z naravo, spolom in tehnologijo, pogosto tudi v prihodnjiku, saj je vedno navdušena nad možnimi konteksti, v katerih bodo prihodnji umetniki lahko ustvarjali,« je ob razkritju imenovanja Chus Martinez dejala umetniška vodja in direktorica MGLC Nevenka Šivavec.

Chus Martinez pa je ob prevzemu vloge umetniške vodje ljubljanskega bienala povedala: »Lokalni bienali bolj kot kadar koli prej igrajo bistveno vlogo, ko gre za ponujanje modelov razstavljanja, ki so zmožni motivirati umetnike, a tudi poživiti družbene skupnosti okoli nas.«

Grafični bienale bo v 36. izdaji potekal od 6. junija do 12. oktobra 2025.