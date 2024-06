Več kot leto in pol po prijavi se je z mrtve točke premaknil primer domnevnega ogoljufanja upokojenega zdravnika iz Slovenije B. Đ., ki naj bi zaradi prevare ostal brez dveh stanovanj v središču Zagrebu. Podedoval ju je od mame in babice, želel pa ju je zapustiti svojim otrokom. Z lažno identiteto naj bi mu jih speljal osumljeni Oliver Kolobarić in ju prodal naprej. Vsako za 120.000 evrov.

Zdravnik se je na hrvaške organe obrnil že pred dvema letoma in pol, a se doslej ni zgodilo še skoraj nič, poroča hrvaški Jutarnji list. Ker jim ni uspelo vročiti sodnega poziva, je policija osumljenca poiskala kar na eni od obravnav na zagrebškem sodišču. Odpeljali so ga s seboj, da bi od njega dobili izjavo v povezavi z očitki.

Lažna identiteta

Slovenki zdravnik, ki po lastnih navedbah na Hrvaškem ni bil že deset let, je proti podjetniku Kolobariću vložil tožbo, decembra 2022 poklical policijo, ker pa ta ni pokazala prav dosti zanimanja za preiskovanje primera, se je obrnil še na urade hrvaškega predsednika, premierja in ministra, na koncu pa na medije.

Z ženo sta spregovorila za hrvaški Jutarnji list in povedala, da sta bili stanovanji dlje časa prazni, kar je najverjetneje razlog, da sta postali tarči goljufov. Nekdo naj bi s ponarejeno osebno izkaznico (na kateri je bil zapisan celo napačen datum rojstva) pri notarju s Kolobarićem sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju.

Zdravnik je zanikal podpis pogodbe in zatrdil, da za Kolobarića sploh še ni nikoli slišal. Da oseba, ki je sklenila to pogodbo, sploh ne obstaja, je dokazal dokument slovenskega veleposlaništva, v uradni evidenci pa tudi ni mogoče najti navedenega EMŠO. V Jutarnjem listu so na osnovi tega sklenili, da se je nekdo predstavljal z lažno identiteto zdravnika. Zdravnik je prepričan, da je imel pri tem prste vmes osumljeni. Kolobariću se je uspelo kot lastniku vpisati še v zemljiško knjigo, v stanovanji je vdrl s pomočjo policistov, saj ključev ni imel, lastništvo pa je nato prepisal na eno od svojih podjetij. V hrvaških medijih so pisali, da je v tem primeru pravna država pogrnila na celi črti.

Novinarji Jutarnjega lista so skušali februarja stopiti v stik z osumljenim Kolobarićem, a jim to ni uspelo. So se pa pogovarjali z njegovim odvetnikom Petrom Petrovićem, ki jim je predstavil povsem drugačen potek dogodkov.

»Bivši lastnik stanovanj (torej zdravnik, op. a.) si je od moje stranke sprva skušal izposoditi 160.000 evrov. Ko mu je ta dal vedeti, da ni banka in da se s tem ne ukvarja, sta se v desetih dneh dogovorila za prodajo obeh stanovanj po ceni 120.000 evrov. Skladno s tem sta se dogovorila za njun prepis, moja stranka pa je tako postala njun lastnik. Zatem pa so tožbo vložili ti domnevni lastniki iz Slovenije,« je zadevo komentiral odvetnik Petrović. Po njegovih navedbah je bil postopek prepisa zakonit, za dodatne pojasnitve so sodišče prosili, naj na postopek povabi tudi bivšega lastnika (ki je podpisal pogodbo), a se ta vabilu ni odzval.

»Zato se postavlja vprašanje, ali ta oseba sploh obstaja,« je še izjavil zagovornik, ki je prepričan, da je bila v tem primeru izigrana tudi njegova stranka. Na vprašanje, zakaj sta namesto kupoprodajne pogodbe podpisala dokument o dosmrtnem preživljanju, je odgovoril, da na zahtevo »lastnika«, ki naj bi imel v Sloveniji zaradi posojila v višini 49.000 evrov nekakšno blokado na računu.