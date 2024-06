Po nedavnem prijetju goljufinje Marine Kramberger nekje na murskosoboškem območju in spektakularni aretaciji z drogami povezanega Mladena Samardžije - Makija na Jahorini decembra lani je na seznamu Europola najbolj iskanih kriminalcev med slovenskimi ubežniki ostal osamljen 61-letni Janko Lavrič. Iščejo ga zaradi več kaznivih dejanju poslovne goljufije, na begu pa je že vse od leta 2019. Policija predvideva, da se ukvarja s področjem informacijskih tehnologij. Predlani so sporočili še nekaj informacij o njem – da daje vtis poslovneža in da živi pri ženski, od katere je finančno odvisen in prek katere vodi poslovne projekte. Konec novembra lani so Lavriča dali na Europolov seznam najbolj iskanih Evropejcev in pripisali, da poleg slovenščine govori še srbski, ruski, nemški in angleški jezik.

Novembra lani sta družbo Lavriču na seznamu delala še 33-letni Samardžija in 34-letna Krambergerjeva. Makija, kot ga kličejo prijatelji, so 11. decembra na Jahorini prijeli policijski specialci. Med begom pred roko pravice v Sloveniji, kjer je obdolžen preprodaje drog (sodeloval naj bi pri operacijah črnogorskega mamilarskega klana), se je v kriminalne posle zapletel tudi v BiH. Ker pa ima Samardžija tudi to državljanstvo, ga Sloveniji skoraj gotovo ne bodo izročili. Podobno kot njega so dolgo, skoraj tri leta, iskali tudi Marino Kramberger. Po nedavnem prijetju jo je policija odpeljala naravnost za rešetke, saj je bila zaradi več kaznivih dejanj v preteklosti že obsojena na leto in tri mesece zapora. Gospa je tudi med begom večkrat prekršila zakon. Gre za serijsko goljufinjo, ki ji je s prevarami in lažnimi predstavljanji uspelo ljudi prepričati o nakazilu večjih količin denarja, dolgoročnejšem najemu stanovanja in apartmajev ali posojilu avta, na koncu pa ni poravnala računov.

Na begu že 22 let

Slovenska policija ima na seznamu štirinajst iskanih oseb, na katerih so obdolženci kaznivih dejanj ali ubežniki iz zapora. Na vprašanje, po kakšnem ključu se oseba znajde na seznamu oziroma kakšni so kriteriji za to, so na GPU odgovorili: »Slovenska policija sme v skladu z nacionalno zakonodajo uporabljati tudi sredstva javnega obveščanja, prek katerih javnost seznani o tiralici, kadar oceni, da je to potrebno.« Najdlje je na seznamu, od avgusta 2012, Daniel Borojević iz Bistrice pri Tržiču, ki je bil pred dvaindvajsetimi leti pleten v rop Krekove banke v Celju. Julija 2021 so ga aretirali v Banjaluki, a ker je Borojević med postopkom izročitve pridobil državljanstvo BiH, so postopek izročitve prekinili. Sedeminštiridesetletnik je bil podobno kot pri izmikanju organom pregona spreten tudi pri ropu oziroma po njem – tri njegove pajdaše so prijeli, sam pa jo je popihal z okoli 30 milijoni takratnih tolarjev. Borojević je tako še vedno na Interpolovi tiralici najbolj iskanih kriminalcev.

Na njej mu družbo delajo še štirje slovenski državljani. Med njimi je Luka Furlan, ki so ga proti koncu februarja prijeli v Limi. Novogoriško okrožno sodišče je leta 2019 za njim razpisalo mednarodno tiralico zaradi poskusa umora iz leta 2002. Gre za strelski obračun domače kriminalne tolpe in druge iz Ljubljane na Vipavski cesti v Rožni dolini, vzrok pa so bili neporavnani dolgovi. Poškodovanih ni bilo. Na pravosodnem ministrstvu so za Dnevnik potrdili, da so prošnjo za izročitev že pred časom posredovali pristojnemu organu v Peru, a da odločitev še ni bila sprejeta. Tako trenutno ni znano, kdaj naj bi se Furlan (če sploh) vrnil v domovino.

Obljubljala fantastične dobičke

Na Interpolovi tiralici so še 39-letna Urška Šprah s Ptuja, ki jo zaradi goljufije in pranja denarja iščejo že vse od leta 2014. Njen zadnji znani naslov je bil v Dubaju, kjer naj bi s partnerjem Mitjo Petričem (ki ni na Interpolovem seznamu, je pa na slovenskem) živela pod rahlo spremenjenim imenom Ursha Spranz. Od leta 2005 naj bi okoli 800 vlagateljev privabljala v nekakšen investicijski sklad za naložbe v kavo, nafto, zlato, in sicer z obljubo fantastičnih dobičkov. Ostali so praznih rok, pobrala naj bi jim kakšnih 15 milijonov evrov. Od leta 2018 je na begu tudi 67-letni Jože Pirh iz Šmarjeških Toplic, ki ga iščejo zaradi poskusa uboja nekdanje partnerice. V preteklosti je za Dnevnik pojasnila, da je bil več kot tri desetletja od nje starejši Pirh nasilen, pitje alkohola pa je vse le še poslabšalo. Da ji je grozil s smrtjo in da se ga je bala, je povedal tudi njun sin. Na neki točki ga je zapustila, on pa je nekaj mesecev pozneje prišel do njenega novega doma in streljal nanjo, kar so videli tudi otroci. Po drugi strani Pirhov sin iz prvega zakona vztraja, da so to same laži in da oče ni (bil) nikoli nasilen. Zaradi suma preprodaje in tihotapljenja droge se je na seznamu najbolj iskanih znašel tudi 43-letni Neven Stanič, ki ima poleg slovenskega tudi državljanstvo BiH. Peterica se je na Interpolovi strani znašla v družbi 6780 oseb z vsega sveta, ki bežijo pred roko pravice.

