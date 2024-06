Mate Rimac, hrvaški Elon Musk, je Katarino Lovrić spoznal pred dvajsetimi leti v Livnu v Hercegovini, od koder oba prihajata. Nekaj časa sta prijateljevala, nato sta postala par. Katarina je študirala marketing in je bila vse od konca študija zaposlena v Rimčevem podjetju na oddelku za razvoj avtonomnih avtomobilov. Mate je po njej imenoval enega svojih električnih športnih avtomobilov. »Podjetje hitro raste, zdaj nas je že več kot tisoč in z Matejem se kar dobro spopadava s tem spletom zasebnih in poslovnih odnosov. Imam svoj oddelek in odgovarjam svojemu šefu, ki ni Mate. Moja pisarna je v Zagrebu, njegova v Sveti Nedelji, zato se med tednom skoraj ne vidiva,« je pred leti razlagala v hrvaški reviji Gloria.

Po sedmih letih zveze sta se leta 2021 poročila. Pravzaprav sta se poročila dvakrat. Najprej sta si v Splitu pred tridesetimi svati izmenjala poročne zaobljube in se poročila civilno. Dva meseca pozneje sta v Livnu organizirala še cerkveno poroko. Tema te poroke je bila narava, za dekoracijo prostora so med drugim uporabili 150 bal sena. Na svatbi niso stregli tradicionalne jagnjetine, temveč vegetarijanske jedi. Na zabavi, ki se je morala zaradi epidemioloških omejitev končati ob 22. uri, sta goste na nevestino željo zabavala Bajaga in Zabranjeno pušenje.

Tri leta pozneje so v javnost pricurljale novice, da je njunega zakona konec. Razlog ločitve še ni znan. Uradni odgovor iz podjetja Rimac Automobili za hrvaške medije je kratek: »Skupina Rimac ne komentira zasebnosti naših zaposlenih.«

Kaj bo po ločitvi pripadlo Katarini oziroma ali je podpisala predporočno pogodbo, še ni znano, piše Jutarnji list. Rimčev poslovni imperij ocenjujejo na več milijonov evrov, čeprav so lani vsa tri njegova podjetja – Rimac Technology, Bugatti Rimac in Rimac Group – poslovala z izgubo. Prihodki vseh treh družb so znašali skoraj 260 milijonov evrov, izgube pa je za slabih 90. Zaposlenih je 1711 ljudi. Njegovo zasebno premoženje ocenjujejo na dobre tri milijarde evrov.

Robotaksi ni deloval

Mate Rimac je imel te dni še eno veliko težavo. V ponedeljek je namreč organiziral predstavitev robotaksijev, ki naj bi že leta 2026 vozili po zagrebških ulicah. Avtonomni taksi je poimenoval verne. Hrvaški premier Andrej Plenković, ki je bil na predstavitvi, je bil nad taksijem navdušen. Dejal je, da bi se v njem z veseljem peljal. V promocijskem videu o novem tehnološkem čudu podjetja Rimac je nastopil zvezdnik Goran Višnjić, ki je prav tako zatrdil, da verjame v inovacije. Problem pa je bil, da je na predstavitvi robotaksi odpovedal. Rimac ga je večkrat poklical, a se avto ni odzval in se pripeljal na oder. »Seveda se to lahko zgodi,« je dejal podjetnik in pozneje razložil, da je šlo za tehnične težave.