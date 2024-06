Niz rasti vrednosti tečajev na svetovnih delniških trgih se je nadaljeval tudi pretekli teden. Delniški indeks MSCI ACWI, ki meri uspešnost gibanja tečajev svetovnih delnic, je pridobil 0,5 % vrednosti. Razpoloženje vlagateljev je minuli teden zaznamovalo več dejavnikov, med katerimi so bile v ospredju objave makroekonomskih podatkov, predvsem o inflaciji in poslovni aktivnosti. Maja je inflacija v evroobmočju znašala 2,6 %, kar je bilo skladno s pričakovanji. Pozitivno je presenetila ameriška industrijska proizvodnja, ki se je maja povečala za 0,9 %, kar je največ v zadnjem letu. Tudi raziskave nabavnih menedžerjev kažejo na rast poslovne aktivnosti v ZDA, saj je kompozitni indeks proizvodnega in storitvenega indeksa nabavnih menedžerjev (PMI) narasel na 54,6. Ameriški tehnološki indeks Nasdaq je prvič v zgodovini presegel 20.000 točk, osrednji delniški indeks S&P 500 pa je s tretjo zaporedno tedensko rastjo dosegel nov rekord. Med posameznimi poslovnimi novicami je bil v ospredju proizvajalec polprevodnikov Nvidia, ki je v torek za kratek čas postal najvrednejše podjetje na svetu, saj je po tržni kapitalizaciji presegel Microsoft. Cena delnice družbe Gilead Sciences je pretekli teden pridobila kar 8,6 %, potem ko je farmacevtsko podjetje objavilo, da so vmesni rezultati zdravila lenacapavir pokazali 100-odstotno učinkovitost pri preprečevanju HIV pri ženskah. Družba Apple je sporočila, da zaključuje storitev Apple Pay Later in da letos najbrž ne bo uvedla funkcij umetne inteligence za uporabnike v Evropi zaradi skrbi glede predpisov Evropske unije. Cena Applovih delnic je teden končala 2,4 % nižje.

Ob zmanjšani politični negotovosti, povezani z volitvami v evropski parlament, in upanju na nadaljnje sproščanje monetarne politike so se vrednosti evropskih delnic odbile od mesečnega dna. Evropski indeks STOXX Europe 600 je zrasel za 0,84 %, nemški DAX za 0,90 %, francoski CAC 40 pa za 1,67 %. Tudi britanski FTSE 100 je v pridobil spoštljivih 1,12 % po tem, ko je angleška centralna banka svojo ključno obrestno mero ohranila na 16-letnem vrhu pri 5,25 %. Medtem je švicarska centralna banka še drugič zapored znižala svojo ključno obrestno mero na 1,25 % in s tem nekoliko umirila krepitev švicarskega franka napram ostalim valutam v zadnjem mesecu. Vendar vse novice niso bile rožnate. Poslovna aktivnost zasebnega sektorja se je junija v evroobmočju upočasnila. Vrednost kazalnika HCOB PMI Composite družbe S&P Global, ki meri ekonomsko aktivnost držav evroobmočja, je glede na pretekli mesec padla z 52,2 na 50,8, kar kaže na upočasnitev rasti. Proizvajalci avtomobilov v Evropi so maja prodali 2,6 % manj vozil kot leto prej, pri čemer je prodaja električnih vozil padla za 11 %, zaradi česar se je njihov delež v celotni prodaji zmanjšal. Kupce odganjajo visoke cene, visoki stroški izposojanja in neustrezna polnilna infrastruktura. Dvig carin na kitajska električna vozila, ki jih je uvedla Evropska unija, povzročajo dodatne pritiske na cene električnih vozil. Trendom pa kljubuje Ferrari, ki je pretekli teden v Italiji odprl novo tovarno, v kateri bo proizvajal svoje prvo povsem električno super-športno vozilo. Za italijanskega proizvajalca avtomobilov bo izziv, kako ohraniti dediščino prestižne znamke, saj se mlajši kupci vse bolj nagibajo k električnim vozilom, medtem ko se mnogi uveljavljeni kupci ne želijo odpovedati značilnemu Ferrarijevemu rjovenju. Ferrarijev prvi električni avtomobil bo stal najmanj 350.000 evrov, medtem ko se cena manj ekskluzivnega Porschejevega električnega Taycana začne pri približno 100.000 evrih.

Kitajske delnice so teden končale nižje, saj so mešani ekonomski podatki omajali razpoloženje vlagateljev. Indeks Shanghai Composite je v lokalni valuti upadel za 1,14 %, medtem ko je hongkonški referenčni indeks Hang Seng zabeležil skromno rast v višini 0,48 %. Kitajska industrijska proizvodnja se je v maju povečala za 5,6 % na letni ravni, kar je bilo pod pričakovanji. Cene novih stanovanj na Kitajskem so se v maju znižale za 0,7 %, kar je najstrmejši mesečni upad v skoraj desetletju. Cene novih stanovanj so padle že enajsti mesec zapored in analitiki opažajo, da so ukrepi oblasti morda bolj podobni gašenju razplamtelega požara s skodelico čaja kot resno reševanje nepremičninske krize, ki ostaja pomembna ovira za gospodarstvo.