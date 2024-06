Slovenska zakonodaja določa, da kandidata za evropskega komisarja predlaga vlada, ki nato svoj predlog pošlje državnemu zboru, kjer se predstavi na delovnemu telesu DZ, pristojnemu za evropske zadeve, ki o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo. Vlada danes predloga še ni posredovala v DZ, so pa v premierjevem kabinetu za STA potrdili, da je vlada na današnji seji začela s postopkom imenovanja in opravila razpravo.

Mnenje DZ za vlado sicer ni obvezujoče. Kandidate pa pred imenovanjem čaka zaslišanje v pristojnih odborih Evropskega parlamenta v Bruslju, o komisiji kot celoti pa nato glasuje Evropski parlament na plenarnem zasedanju.

Premier Robert Golob je nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela kot kandidata za bodočega evropskega komisarja omenjal že pred volitvami. Vesel pa se je takrat na ločenih srečanjih sestal tudi s predstavniki koalicijskih partnerjev, zato težav pri podpori znotraj vlade ni pričakovati.

V četrtek bodo v Bruslju predsedniki vlad in držav članic nadaljevali pogajanja o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah EU. Pogajanja so voditelji začeli že prejšnji teden na neformalni večerji. Kot smo pisali včeraj, pa se nov mandat na čelu Evropske komisije obeta Ursuli von der Leyen.

