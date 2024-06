Po eno zvezdico so na Hrvaškem obdržale restavracije Pelegrini (Šibenik), 360 (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagreb), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) in Korak (Jastrebarsko), so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.

Na seznamu prejemnikov ene zvezdice pa ni več restavracije Draga di Lovrana iz Lovrana, saj so se lastniki jeseni po petih letih odločili, da jo vrnejo. Kot so tedaj pojasnili za medije, jim je to priznanje prineslo več težav kot koristi, zaradi njega naj bi izgubili goste.

Zeleno zvezdico za trajnost so medtem na Hrvaškem letos obdržale restavracije Zinfandel's (Zagreb), Konoba Mate (Korčula) in Korak (Jastrebarsko).

Oznako za restavracije, ki ponujajo visokokakovostno avtentično doživetje po ugodnih cenah, Bib Gourmand, je na novo dobila restavracija Fakin iz Legrada, poleg nje pa se z njo ponaša še 10 hrvaških restavracij.

»Novi Michelinov vodnik ponovno potrjuje odličnost hrvaške gastronomije,« je objavo pospremil hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina. »Michelinov izbor pomembno prispeva k promociji naše države kot kakovostne in prestižne gastronomske destinacije,« pa je dejal direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić.

Podelitev Michelinovih zvezdic smo slovesno obeležili tudi v Sloveniji. Skupno se pri nas z njimi ponaša deset restavracij, med njimi Hiša Franko iz Kobarida s tremi, Milka iz Kranjske Gore pa z dvema. Zeleno zvezdico ima osem restavracij, v izbor Bib Gourmand pa je uvrščenih 10 restavracij. V vodnik je skupno uvrščenih 63 restavracij.