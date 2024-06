Kaj vse se dogaja za štirimi stenami doma, ki bi moral otroku predstavljati najbolj varen prostor, si je včasih težko predstavljati. Mariborsko višje sodišče je nedavno potrdilo sodbo v primeru 49-letnega moškega, ki je dobro leto spolno zlorabljal mladoletno hčer. Decembra lani so ga na okrožnem sodišču obsodili na devet let zapora, a se je obramba pritožila. Navajala je predvsem dva argumenta: da ni dokazov, da so spolni odnosi trajali »le« kak mesec, in da niso bili tako pogosti, kot je trdil otrok, ampak »le« nekaj več kot desetkrat. Nič od tega pri višjih sodnikih ni padlo na plodna tla.

Moškega je prijavila žena, otrokova mati. Decembra 2022 je videla moža vstopiti v hčerino sobo, nato pa zaslišala škripanje postelje, zato je vstopila. V zatemnjeni sobi je prižgala luč in moža vprašala, kaj počne. Odvrnil je, da s hčerjo nekaj gledata na telefonu. Ko se je čez čas vrnila, si je goli partner ravno vlekel spodnjice čez spolni ud. Očitala mu je, kaj da počne, on pa ji je zabrusil, da je zmešana.

Hči ga je posnela

Hčerko je vprašala, kaj se dogaja, a najprej ni izvedela nič, kajti oče ji je večkrat zabičal, naj o tem ne govori nikomur. Vendar mama ni odnehala, moža je še naprej opazovala in nazadnje hčerki povedala, kaj sumi. Takrat se ji je zaupala, da oče z njo spolno občuje od novembra 2021, ko je bila stara enajst let. Mama ji je predlagala, da bi naslednjič, ko bosta z očetom sama, glasove posnela. Kar je tudi storila. Mama je nato poklicala policijo; obtoženega so prijeli februarja lani. Decembra istega leta je bil zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, obsojen na osem let in sedem mesecev, zaradi kaznivega dejanja prikazovanja pornografskega gradiva pa na šest mesecev. Enotna kazen: devet let zapora. Prepovedali so mu stike z ženo in otroki, hčer pa z zahtevkom za odškodnino (96.000 evrov) napotili na pravdo.

Obramba je v pritožbi na sodbo predlagala znižanje kazni zaradi spolnega napada na tri leta in oprostilno sodbo za kaznivo dejanje prikazovanja pornografskega gradiva. Spolne odnose s hčerjo je obtoženi priznal. Poleg njene izpovedi so ga obremenjevali tudi izsledki forenzikov, ki so na hčerini postelji našli sledi njegove semenske tekočine. Po navedbah otroka so se spolni odnosi dogajali več kot leto skoraj vsak dan, včasih tudi dvakrat ali trikrat na dan. Obtoženi je to zanikal; navajal je, da da sta imela z ženo razen zadnjega pol leta pred ovadbo spolne odnose praktično vsakodnevno, pozneje pa trikrat na teden. In da je od pomladi 2023 delal v gradbeništvu ter da v majhnem stanovanju spolni odnosi ne bi mogli ostati prikriti.

Neiskreno obžalovanje

Zagovornik je poskušal omajati oškodovankino izpoved, govoril je, da ji ne gre verjeti. Opozarjal je, da je denimo enkrat rekla, da je oče ob prvem dogodku prišel do nje okoli 6. ure, drugič pa je navedla 5. uro. Sodišče je to ocenilo kot vsebinsko nepomembno razliko. Poudarilo je, da je dogajanje vsebinsko skladno opisala mami, policiji in strokovnjakinji za zaslišanja. Opozorilo je tudi na komentar sodne izvedenke, ki so ji predvajali posnetek enega od njenih zaslišanj. Povedala je, da je takrat čustveno zmrznila, kar je njen obrambni mehanizem, ki ji pomaga prebroditi izkušnjo zlorabe.

Hči je tudi razkrila, da ji je oče na telefonu kazal film, na katerem je ženska nekoga oralno zadovoljevala, in ji rekel, da mora tudi ona njemu »to delati«. Zagovornik je menil, da za njene besede ni nobenega dokaza, ker na telefonu niso našli nobenega pornografskega posnetka. A so ga sodniki opozorili, da je iz zgodovine njegovega iskanja po spletu vidno brskanje po vsebinah te vrste. Višji sodniki so se strinjali tudi z izrečeno kaznijo, češ da je primerna in pravična. Na očitek, da je sodišče premalo upoštevalo obtoženčevo obžalovanje, so odgovorili, da ga je izrazil šele v končnem govoru, ko ga je k temu pozval zagovornik. Tudi njegov jok, ko je hči rekla, da zanjo »ni več ata«, jih ni prepričal.