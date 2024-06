Pri otoku Mnemba v Indijskem oceanu, ki je del zanzibarskega arhipelaga, leži eden od lepši koralnih grebenov na svetu. Dolg je kar sedem kilometrov in leži vseka 10 metrov pod površjem. Zaradi podnebnih sprememb, prekomernega ribolova, turizma in drugih človeških dejavnosti je koralni greben začel pred leti umirati. Domačin so se s pomočjo okoljovarstvenih organizacij pred tremi leti odločili, da bodo umiranje koral poskušali ustaviti in obnoviti greben.

Skupina za trajnostni turizem &Beyond in neprofitna organizacija Africa Foundation sta septembra 2021 začeli sodelovati z otočani, da bi jim pomagali pri obnovi koralnega grebena. Iz jeklenih mrež in profilov so ustvarili tako imenovane drevesnice, kjer gojijo nove korale, ko se te dovolj razrastejo, pa jih prenesejo na koralni greben. Za drevesnice skrbijo lokalni potapljači, ki so jih predhodno usposobili za to telo. Kolonija koral se oblikuje v dveh do treh mesecih, potapljači pa jo nato preselijo na grebe.

Kot poroča agencija Reuters, so dosedanji rezultati zelo spodbudni, saj jim je uspelo obnoviti skoraj 80 odstotkov grebena. Okoljevarstveniki pa so s pomočjo domačinov ustvarili jeklene in kamnite strukture, ki so jih potopili v morje kakšne tri kilometre proč od grebena. Tudi na te strukture prenašajo kolonije koral, ki jih vzgojijo v drevesnici. Strukture naj bi pomagale na novo obnoviti morsko življenje v tem delu morja, ki sta ga najbolj prizadela ribištvo s pomočjo dinamita in množičen turizem.

Lokalne oblasti so se s pomočjo organizacij povezale tudi z zanzibarsko vlado, ki je leta 2022 morje okoli otoka Mnembe razglasilo za zaščiteno območje. Ker se je v preteklosti dogajalo, da je bilo na zelo majhnem območju tudi do 200 čolnov, ki so prevažali več kot 400 obiskovalcev, je vlada omejila tudi število obiskovalcev, tako da jih je lahko sedaj na področju grebena le 80. Povišali pa so tudi vstopnino za to območje.

S projektom so zelo zadovoljni tudi lokalni prebivalci in ribiči. Atuwa Omar, 24-letna prebivalka otoka, ki je sodelovala pri projektu, pravi, da je bila pred tem doma in je skrbela za otroka. »Delo na projektu mi ne omogoča samo zagotavljanja hrane za svojo družino, ampak tudi podpira izobraževanje mojega sina,« je povedala za agencijo Reuters in dodala, da je pri delu ni bilo vedno lahko, saj je bila edina ženska pri projektu zato se je morala kdaj soočiti tudi s konzervativnim pogledom nekaterih, ki si niso želeli, da bi pri projektu sodelovale ženske.

Zaradi uspeha pri obnovi si tamkajšnje oblasti želijo, da bi na podoben način zavarovale in obnovile tudi druge koralne grebene na tem področju. Ponekod so tako okoli grebenov že postavili boje, ki opozarjajo, da je ribolov tam prepovedan, z ukrepi pa nameravajo v prihodnje omejiti tudi število turistov na področju koralnih grebenov.