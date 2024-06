»Izrael zdaj meri na Libanon in vidimo, da zahodne sile v ozadju trepljajo Izrael po hrbtu in ga celo podpirajo. Žalostno je, da so države, ki govorijo o svobodi, človekovih pravicah in pravičnosti, ujetnice duševno motene osebe, kot je Netanjahu,« je dejal Erdogan.

Izjave turškega predsednika sledijo zaostrovanju razmer na izraelsko-libanonski meji, kjer že od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani stalno poteka obstreljevanje med Izraelom in libanonskim oboroženim gibanjem Hezbolah.

Izraelska vojska je prejšnji teden potrdila načrt za ofenzivo v Libanonu. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je Hezbolahu zagrozil s totalno vojno, premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da vojska končuje najintenzivnejšo fazo vojne v Gazi ter da se bo del izraelskih sil premaknil na mejo z Libanonom.

V odzivu na grožnje Izraela je vodja Hezbolaha Hasan Nasrala pred dnevi poudaril, da v primeru vojne ne bo prizaneseno nobenemu kraju v Izraelu. Prav tako je posvaril Ciper pred odpiranjem letališč in oporišč za izraelske sile v primeru vojne. »Odprtje ciprskih letališč in oporišč izraelskemu sovražniku za napad na Libanon bi pomenilo, da je ciprska vlada del vojne,« je dejal.

Podobno je v ponedeljek izjavil tudi turški zunanji minister Hakan Fidan, ki je Grčijo in Ciper posvaril pred vpletanjem v konflikt na Bližnjem vzhodu. »Če se boste postavili na eno ali drugo stran, bo ta ogenj zajel tudi vas,« je dodal.