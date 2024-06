Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je na Giru pometel s konkurenco in se skupaj z ekipo zelo razveselil končne zmage. Nekaj manj kot pet tednov kasneje je pred njim nov izziv, tokrat rumene barve.

»Komaj čakam na začetek Toura. Ta bo zame zaradi nedavne zmage nekaj posebnega, ker se bo začel v Italiji,« je sprva dejal zmagovalec Gira.

»Zdi se, da sem od konca Gira napravil korak naprej in da je moja pripravljenost boljša, kot sem pričakoval. Opravil sem nekaj dobrih treningov, testiral noge. Iskreno se še nikoli nisem tako dobro počutil na kolesu. Res komaj čakam, da ta napredek preverim tudi v tekmovalnih situacijah na Touru,« je poudaril 25-letni slovenski as.

Še vedno obžaluje dogajanje po lanskem padcu na Liege - Bastogne - Liegeu, ki mu je odnesel dobre občutke v pripravah na lansko rumeno pentljo.

»Veliko stvari okoli mene se ni odvijalo po načrtih. Videl sem, kdo mi je pri tem pomagal in kdo ne. Bilo je nekaj razočaranj, ustvarila se je negativna energija, vse pa se je stopnjevalo do začetka Toura,« je dodal in nekako slutil, da prihaja trenutek, ko bo na dirki »počil«.

»Del tega je bilo moč čutiti že na kronometru, po njem sem bil namreč povsem izpraznjen. Kasneje ni bilo več rešitve,« je priznal Pogačar, ki je v zgolj dveh etapah na začetku tretjega tedna izgubil Tour proti Dancu Jonasu Vinegaardu.

Danec sreče v pripravah ni imel letos, saj je grdo padel na dirki po Baskiji. Tam sta se na tleh znašla tudi preostala favorita, slovenski as Primož Roglič in belgijski Remco Evenepoel.

»Jonas je bil precej hudo poškodovan, ampak mislim, da bo za Tour v redu. Če je mentalno močan in je dobro okreval, bo pripravljen. Moramo biti pripravljeni, da bo v najboljšem stanju. Pri Remcu in Primožu smo videli, da sta bila zelo dobra po Dofineji, mogoče je bilo za Remca nekoliko prehitro, da bi bil 100-odstoten, Primož pa je bil v res dobri formi,« je o tekmecih razpredal Pogačar.

»Mislim, da bo Tour zelo tekmovalen, a hkrati nikoli ne veš, kje je konkurenca. Naša telesa so nepredvidljiva. Lani sem mislil, da sem 100-odstotno pripravljen, pa sem bil en dan super dober, drug dan pa nisem bil pravi,« je še dodal.

Kot pravi, ga dodatno motivira dejstvo, da je v zadnjih dveh letih zasedel drugo mesto v skupnem seštevku francoske pentlje. O letošnji trasi je dejal, da zadnji trije dnevi v okolici Nice prinašajo velik izziv, predvsem na kronometrskem kolesu, a dodaja: »Letos bo vsaka etapa ključna, celotna ekipa se bo borila za en cilj - zmago.«

Pričakovati je, da bo tako kot na Giru napadal od samega začetka, a je odvrnil, da bodo morali na ta odgovor navijači počakati.

Večjega pritiska na Touru sicer ne čuti, a poudarja, da vsi pričakujejo, da bo zmagal vsako leto. »Nisem zmagal že v zadnjih dveh izdajah, zato je vedno prisoten določen pritisk, gre le za največjo dirko na svetu. Vsako leto sem bolj zrel, učim se iz izkušenj in napak,« je izpostavil.

Obrnil se je tudi v prihodnost. Cilj v zadnjem delu sezone ostaja svetovno prvenstvo v Švici, mnogi pa namigujejo, da bo nastopil tudi na dirki po Španiji, če bo osvojil dvojček Giro-Tour.

»Ne, mislim, da ne. Nekoč bi seveda rad nosil tudi rdečo majico, lahko pa vam zagotovim, da trojčka Giro-Tour-Vuelta ni na mizi. Seveda je zmaga na vseh tritedenskih dirkah velik cilj, ampak osvojiti vse v enem letu, je morda preveč noro. Letošnje leto je olimpijsko, svetovno prvenstvo je prav tako cilj. Po Touru bomo videli, ampak glavni cilj je SP,« je še dejal v pogovoru za svojo ekipo.