Misija bi morala trajati osem dni, a sta ameriška astronavta ujeta na vesoljski kapsuli že večji del meseca, inženirjem pa ne uspe odpraviti težav s puščanjem helija.

Še vedno ni jasno, kdaj se bosta lahko vrnila na Zemljo. Tiskovni predstavnik Boeinga je za Guardian povedal, da so »prilagodili vrnitev Starlinerja na čas po vesoljskih sprehodih, načrtovanih za 24. junij in 2. julij« in da »trenutno nimajo datuma za povratek.«

Starliner je poletel 5. junija z izstrelišča Cape Canaveral na Floridi. Polet je uspel šele v tretjem poskusu: 6. maja in 1. junija so ga morali prestaviti.

Skupna misija Nase in Boeinga je zamujala za celo leto, proračun pa so prekoračili za 1,4 milijarde evrov.

Pri Nasi in Boeingu sicer vztrajajo, da astronavta nista obtičala in da tehnične težave ne ogrožajo misije.

Sveži video z Mednarodne vesoljske postaje s Sunito Williams v glavni vlogi:

Če Starlinerjevih težav ne bodo mogli odpraviti, se bosta Williams in Wilmore vrnila s posadko SpaceX-ovega vesoljskega plovila Dragon, ki je prav tako priklopljeno na Mednarodno vesoljsko postajo.

Prenos razgleda z Mednarodne vesoljske postaje: