Ob najavi je povedal tudi, da pričakuje podporo stranke SDP, ker da jo med drugim potrebuje zato, da ga ne bodo okradli.

»Pričakujem podporo SDP, in sicer iz več razlogov, tudi organizacijskih, da me ne bi okradli. Vi ste me vprašali, jaz pa vam povem; tukaj in zdaj in brez nepotrebnih zakaj,« je Milanović odgovoril na novinarsko vprašanje, kdaj bo potrdil kandidaturo za predsednika republike.

Milanović je kandidaturo potrdil na slovesnem odprtju muzeja kravat Cravaticum. Prepričan je, da ima med kandidati – seznam še zdaleč ni dokončen – največ znanja in izkušenj, »čeprav to seveda ni vedno odločilno. In tudi zdaj ni nuno, da bo, a to so moji aduti,« je dodal.