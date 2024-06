Na Facebooku se je pojavil posnetek, kako modri morski pes jé ribiču iz roke. Posnetek je nastal nedaleč od kraja Trpanj na polotoku Pelješac.

Modri morski pes lahko zraste do pet metrov. Velja sicer za potencialno nevarno vrsto, vendar to ne pomeni, da bi vas morala zgrabiti panika, ko ga vidite. Je plašen in ponavadi pobegne, ko nas zagleda. Največkrat se ljudem približa zaradi radovednosti. Če oceni, da ni ogrožen, pa velikokrat priplava tudi do potapljačev in se jih kdaj celo dotakne z glavo.

Za njih načeloma velja, da se nas ne bodo dotaknile, če jih pustimo pri miru. Te vrste morskih psov so zelo občutljive, zato sta na Hrvaškem njihov ulov in vznemirjanje prepovedana.

»Vsak morski pes v morju je za nas pomemben. Nehati jih moramo loviti in jih zaščititi. Brez njihove prisotnosti ogrožamo svoj obstoj,« je ob objavi posnetka za Jutarnji list povedal lokalni strokovnjak za morsko življenje Pero Ugarković.