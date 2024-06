Spor na vlaku proti Brežicam: z nožem poškodoval 16-letnika

Na vlaku iz Brestanice proti Brežicam so se v ponedeljek zvečer sprli 45-letnica in 46-letnik in dva mladostnika, stara 16 in 15 let. V sporu je bil 16-letnik lažje poškodovan z nožem po roki. Poškodbo so mu oskrbeli v brežiški bolnišnici. 46-letniku so policisti zasegli nož, s katerim naj bi bila povzročena poškodba.