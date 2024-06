Voditeljici oddaje Vanji Badovinac je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj za lekarniškim pultom zatrdil, da nam potovalna lekarna z najnujnejšimi zdravili in ostalimi pripomočki zagotavlja, da se prijeten izlet ali težko pričakovano potovanje ne sprevržeta v nočno moro. Da ne bomo pozabili spakirati vsega, kar nujno potrebujemo (saj nam Murphy zagotavlja, da bomo potrebovali ravno tisto, česar nimamo s seboj), je naštel nekaj pomočnikov, ki nam bodo morda rešili dopust – seznam vsega, kar mora vsebovati potovalna lekarna.

Najprej skrbno spakirajte dovolj vseh zdravil, ki jih uživate za svoje zdravstvene težave ali kronične bolezni. »V našo lekarno pogosto pridejo turisti brez zdravil, ker jih pozabijo ali premalo vzamejo s seboj na potovanje,« je dejal Centrih. V potovalno lekarno po posvetu s farmacevtom dodajte sredstva za lajšanje bolečine in proti povišani telesni temperaturi ter zdravila proti alergiji.

Nič ni hujšega od zamašenega nosu na dopustu, zato v potovalno lekarno spada sredstvo z dvojnim učinkom: odmaševanje zamašenega nosu in pospešeno celjenje razdražene nosne sluznice. Za lajšanje bolečine in oteklin v ustni votlini in žrelu (https://bonifar.si/tantum-verde/) pa spakirajte izdelek, ki deluje protivnetno, analgetično in anestetično. »Pazimo, da deluje lokalno, torej v grlu in da je prijetnega okusa,« je opozoril gost junijske oddaje Zdravnik ob 18h.

Za lajšanje prebavnih težav, kot so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, napenjanje in driska, ter kroničnih težav želodca in črevesja svetuje izdelek, ki vsebuje silicijev gel – ta ima izredno sposobnost vezave patogenov in njihovih strupov ter plinov. »Pri driski vedno najprej poskrbite za rehidracijo, nato uporabite gel za čiščenje črevesja, in šele nato vzemite probiotike,« svetuje lekarnar.

Glede na izbrano destinacijo v čarobni kovček dodajte še sredstvo za sončenje z zaščitnim faktorjem (Matija Centrih je gledalcem oddaje položil na srce, naj se namažejo vsaki dve uri); sredstvo za rehidracijo (če boste zelo aktivni, priporočamo izdelek z uravnoteženo formulo glukoze, elektrolitov in esencialnih mineralov); nekaj za preprečitev potovalne slabosti; ter sredstvo za zaščito pred komarji in klopi. »Svetujemo izdelek z najdaljšo zaščito, ki omogoča daljše izhlapevanje, nima neprijetnega vonja in ne masti kože,« je dejal gost oddaje.

Ko smo izpostavljeni soncu, vročini, klorirani vodi ali klimatskim napravam, lekarnar priporoča izdelek za lajšanje težav s suhimi očmi. »Izberite izdelek z aplikatorjem, ki zagotavlja lahko odmerjanje in nepovratno zaščito tekočine v steklenički, torej kapljice brez konzervansa, ker se lahko uporabljajo tudi s kontaktnimi lečami in imajo dovolj dodanega vlažilca, da dolgotrajno dovolj navlažijo oko,« je naštel Centrih.

»Lažje opekline, manjše poškodbe, rane in ureznine najprej sperimo s fiziološko raztopino, nato pa uporabimo razkužilo, na primer v obliki gela, ki ne peče, rano vlaži, razkuži in hladi. Obliži naj bodo vodoodbojni in vodoodporni ter imajo dober oprijem, da zaščitijo rane pred vodo, bakterijami in umazanijo. Svetujemo obliže brez lateksa. Če potujemo kam, kjer bomo daleč od zdravnika, spakirajmo še samolepilne šive,« je svetoval lekarnar.

V potovalno lekarno vsekakor dodajte še nekaj za sproščanje utrujenih mišic in sklepov – predlagamo mazilo, ki hitro deluje, ni mastno in se hitro vpije v kožo, da boste hitro pripravljeni za nadaljevanje dopustniških užitkov.

Ne pozabite na dobro zdravstveno zavarovanje in vsa potrebna cepljenja. Matija Centrih je gledalcem svetoval posvet o cepljenju in zaščiti pred malarijo – z zdravnikom ali v ambulanti za cepljenja in potovalno medicino.

Če vas prijetna noč zanese v zapeljivo pustolovščino, vsekakor poskrbite za varno spolnost. Gost nam je zaupal, da v potovalno lekarno vedno doda čepke za ušesa. »Prav pridejo na daljših potovanjih, pri spanju v bližini hrupnega nočnega življenja ali ob partnerju, ki smrči – ampak to zadnje običajno vemo že od doma,« je hudomušno zaključil izkušeni lekarnar.

