Nekaj dni pred svojim drugim rojstnim dnevom je Danka Ilić 26. marca izginila z dvorišča družinske počitniške hiške v Banjskem polju v bližini srbskega mesta Bor. Po desetih dneh intenzivnega iskanja pogrešane deklice (kasneje pa njenega trupla) je policija aretirala Srdjana Jankovića in Dejana Dragijevića, ki naj bi po trditvah policije takoj priznal umor. Komunalna delavca naj bi po nesreči povozila s službenim avtom, mislila, da je mrtva, in se nameravala znebiti njenega trupelca. Na poti do deponije se je zbudila, Dejan pa naj bi jo – po lastnih navedbah! – z golimi rokami zadavil. Odvrgla sta jo na smetišču, a naj bi jo dva dni kasneje njegov brat in oče prestavila. Osumljenca sta potem šla v službo, kot da se ni nič zgodilo, eden od njiju pa se je celo še isti večer pridružil iskalni akciji.

Preberite še: Čustven zapis staršev ob drugem rojstnem dnevu male Danke

Janković, ki je v priporu doslej molčal, je pred kratkim v dveh zaslišanjih na tožilstvu zanikal krivdo in dal jasno vedeti, da deklice sam ni nikoli v življenju videl, kaj šele, da bi jo s sodelavcem povozila in ubila. Po poročanju srbskih medijev pa naj bi se tudi 50-letni Dragijević želel znova sestati s tožilstvom. »Prek odvetnika je zaprosil za novo zaslišanje. Kaj bo tam povedal, ve le on. Bi pa lahko to ali povsem razpletlo primer ali pa ga dodatno zapletlo. Lahko bi končno priznal, kje je truplo. Lahko pa tudi povsem ’obrne ploščo’ in spremeni svoj zagovor,« je za srbski Kurir komentiral neimenovani vir. Kdaj naj bi se to zgodilo, ni jasno, bodo pa naslednji petek na tožilstvu zaslišane še dodatne tri priče. Tudi zanje ni znano, kaj naj bi povedale.

Preberite še: Tudi brez trupla dovolj dokazov za dosmrtni zapor?

Kritike dela policije

Janković in Dragijević sta trenutno še v priporu, sodni izvedenec psihiatrične stroke je ugotovil, da sta bila v času očitanega jima dejanja prištevna. So pa pred kratkim iz pripora izpustili Dragijevićevega očeta, ki naj bi pomagal pri premiku dekličinega trupla. 73-letni Radoslav je krivdo zanikal, branil se je z molkom, za Kurir pa povedal le, da jim je celotno zadevo nekdo podtaknil. Vrnil se je v prazno domačo hišo, žena Svetlana je vmes umrla zaradi zastoja srca, v pridržanju pa še prej njun 40-letni sin Dalibor. Tudi njega so prijeli zaradi pomoči pri premiku trupla. Umrl je na policijski postaji, v notranji preiskavi pa ugotavljajo, ali so ga do smrti pretepli policisti.

(Lokalna) policija je tudi sicer pod drobnogledom kritikov. Srbski medij pišejo, kako bi bilo povsem možno, da so Dragijevićevo priznanje umora iz njega »iztepli«, v začetku preiskave pa so potrdili, da so v avtu našli Dankino kri, pa analiza DNK tega ni potrdila. Njenih sledi kljub 400 odvzetim vzorcem doslej niso našli. Čakali naj bi še na analizo sledi z drugih predmetov in GPS naprave v avtu. Strokovnjaki ocenjujejo, da primer stoji na trhlih nogah, delo policije pa opisujejo kot neprofesionalno.