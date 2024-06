Policija v sporočilu navaja, da naj bi bil osumljeni del skupine, za katero sumijo, da je v zadnji treh letih na Koroško tihotapila heroin, skupina pa naj bi tam organizirala tudi prodajno mrežo. Skupaj naj bi od leta 2021 do maja letos na Koroško pretihotapili skupno 2,5 kilograma heroina v vrednosti 100.000 evrov.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA je bil moški, ki so ga prijeli s heroinom v spodnjicah, iz Kosova. 37-letnik je star znanec policije, saj so ga že pred tem obravnavali zaradi trgovanja z mamili. Preiskavo zoper njega so morali prekiniti, saj je moral odslužiti šesttedensko zaporno kazen zaradi povzročenih telesnih poškodb. Le dva dni po izpustitvi iz zapora pa so ga zopet prijeli pri tihotapljenju heroina. Ugotovili so tudi, da je mamila najpogosteje tihotapil z vlakom ali z osebnim avtomobilom. Heroin pa je nabavljal v Sloveniji.

Agencija pa še poroča, da je policija prišla na sled tudi 26-letni Slovenki, ki živi v Celovcu, in 32-letnemu moškemu iz Volšperka. V ozadju kriminalnih poslov pa naj bi stali štirje slovenski državljani, ki naj bi drogo prodajali na območju Celovca.