Pristojni organi na širšem območju Basla so v torek zvečer prejeli več sto prijav o poplavljenih kleteh, izpadih elektrike in drugi škodi. Do danes so se razmere nekoliko umirile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V kantonu Vaud na zahodu države so morali gasilci posredovati več kot 200-krat. Na ženevskem letališču je bil zaradi neviht zračni promet za približno dve uri prekinjen. Približno sto potnikom so zagotovili hrano in prenočišče.

Minuli teden so poplave prizadele jugovzhodni kanton Graubünden, kjer je zemeljski plaz odnesel tri hiše in uničil del avtoceste A13 skozi Alpe. Od sprva štirih pogrešanih so eno žensko rešili v soboto izpod kupa skal, enega moškega pa so v nedeljo našli mrtvega. Ostali dve osebi ostajata pogrešani, vendar je možnosti, da bi ju našli živi, bolj malo.

#BREAKING: FLOODING IN ZERMATT, SWITZERLAND 🇨🇭⚠️ Stunning footage from yesterday's flooding in Zermatt reveals the extent of the disaster. Torrential rains have caused significant damage and disruptions in this picturesque town.#zermatt#switzerland#floodshttps://t.co/N4kpAozGp3pic.twitter.com/hJfJRpy9c6 — Genius Bot X (@GeniusBotX) June 23, 2024

Gladina Gardskega jezera na severu Italije je medtem v enem dnevu narasla za deset centimetrov in je trenutno 146 centimetrov nad hidrometrično ničlo. Nazadnje je jezero takšno raven doseglo leta 1977. Razmere so sicer po zaslugi izpustov vode pod nadzorom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nevihte z močnim dežjem in točo se danes in v četrtek obetajo tudi na jugu Nemčije, nemška meteorološka služba pa je izdala opozorilo pred nenadnimi poplavami. Nevihte naj bi se pojavljale zlasti ob Donavi in južno od nje.