Poleg tega so vandali popisali jurčke za piknike ter prometne znake. »Takšno nasilno ravnanje ne škodi le naravi in obiskovalcem, temveč tudi najemniku objektov na območju Lajšta, ki skrbi za vzdrževanje in urejenost tega prostora. Prav tako naj spomnimo, da smo z uvedbo parkirnine med konci tedna v mesecih julij in avgust občutno zmanjšali promet na območju Struga ter s tem povečali prometno varnost, s čimer so najbolj zadovoljni prebivalci Bele, malo manj pa seveda obiskovalci. Prav tako vozi v času, ko je potrebno plačati na Lajštu parkirnino, tja brezplačen avtobus, in sicer iz smeri Idrija in Črni Vrh,« so zapisali na svojem Facebook profilu in obiskovalce pozvali k spoštljivemu ravnanju z naravno in javno infrastrukturo.

»Skupaj lahko ohranimo Krajinski park Zgornja Idrijca čist in varen za vse. Vsi ukrepi, ki so bili sprejeti na občinskem svetu, so namenjeni ohranjanju narave, zmanjšanju prometa, povečanju prometne varnosti in zadovoljnim domačinom ter obiskovalcem.« Obiskovalce tudi naprošajo, da če opazite kakršnekoli sumljive dejavnosti, da jih prijavite pristojnim organom, osebju na območju parka ali naravovarstveni nadzornici.

Geopark Idrija, ki obsega območje Občine Idrija, je z bogato naravno in kulturno dediščino eno najzanimivejših območij v Sloveniji. Lokacija na stičišču Dinaridov in Alp je botrovala izjemno pestremu in razčlenjenemu površju z globokimi grapami, obsežnimi planotami in visokimi vrhovi, ki ponujajo pogled od Alp do Jadranskega morja.