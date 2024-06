Policisti, ki so hišno preiskavo opravili na podlagi pridobljene odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru, so v hiši našli še štiri vreče in 11 posod z že posušenimi rastlinskimi delci ter manjši zavitek aluminijaste folije z neznano snovjo bele barve, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo, so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo po opravljeni analizi zaseženih snovi zoper 53-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Med opravljanjem hišne preiskave so policisti zaznali tudi sum storitve kaznivega dejanja tatvine električne energije, za kar bodo po zbranih obvestilih zoper osumljenega podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.

Za neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora, za tatvino pa zapor do treh let.