Posnetki nadzornih kamer sprva prikazujejo ljudi, ki mirno stojijo, ležijo ali se kopajo, nato pa domnevni ostanki raket začnejo padati v morje. Takrat se nekateri panično poženejo v zavetje, nekateri pa se odločijo, da je pametneje ostati na istem mestu.

En ostanek rakete pade celo na samo plažo, nedaleč od ljudi, ki bežijo v iskanju zavetja. Rusi trdijo, da je Ukrajina v nedeljo napadla civilno infrastrukturo v Sevastopolu s taktičnimi raketami ATACMS s kasetnim strelivom.

💥 Russian 9M330 air defense missile detonated midair with debris falling all over a beach near Sevastopol in occupied Crimea, killing several occupiers. 9M330 has a range of just 12km and is programmed to self-destruct if it loses the target. No evidence of ATACMS interception. https://t.co/3P1rSp0gMXpic.twitter.com/IOhMzY0o34