Tistim s pokojnino do 650 evrov bodo izplačali 460 evrov dodatka. Tisti v naslednjemrazredu s pokojnin do 780 evrov bodo dobili 320 evrov.

Upokojencem s pokojnino do 920 evrov pripada 260 evrov dodatka, tistim s pokojnino do 1110 evrov 210 evrov. Za prejemnike pokojnin, višjih od 1110 evrov, je letni dodatek določen v višini 150 evrov.

Letni dodatek bo zavod izplačal tudi 11.902 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja, in sicer v skupnem znesku 3.064.183 evrov.

Tistim, ki prejemajo nadomestilo v višini do 920 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 260 evrov. Prejemniki nadomestila v višini od 920,01 evra do 1110 evrov bodo iz tega naslova dobili 210 evrov, tisti, katerih nadomestilo presega 1110 evrov, pa 150 evrov.

Na zavodu ob tem pojasnjujejo, da se tudi letos za obračun višine letnega dodatka pri posameznem uživalcu upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oz. družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oz. invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka pa se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača v skladu z veljavno lestvico.

Zavod je zato letos pozval 137.432 prejemnike pokojnin, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine in do junija prejel vrnjenih 113.683 izjav. Večini med njimi, in sicer 112.240, bodo letni letni dodatek nakazali že konec junija. Tistim, ki bodo zavodu izjave posredovali do konca septembra, bo letni dodatek izplačan do konca leta. Če pa izjave ne bodo vrnili, bodo dobili dodatek v najnižjem znesku (150 evrov) oz. sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Kot še dodajajo na Zpizu, pa se bo, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650 evrov, letni dodatek v znesku 460 evrov izplačal v celotni višini tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.286 osebam.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom.

Ob tem na Zpizu opozarjajo, da je letni dodatek je rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika. Obveščajo pa tudi, da s 1. junijem letos, skladno s sklepom sveta zavoda, ukinjajo pošiljanje obvestil o nakazilu ob izplačilu letnega dodatka vsem uživalcem. Obvestila o nakazilu bodo v prihodnje vsem uživalcem posredovali le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov.

Tabela

višina pokojnine letni dodatek

do 650,00 evrov 460 evrov

od 650,01 do 780,00 evrov 320 evrov

od 780,01 do 920,00 evrov 260 evrov

od 920,01 do 1110,00 evrov 210 evrov

od 1110,01 evrov 150 evrov

---------------------------------------

nadomestilo iz invalidskega ​ letni dodatek

zavarovanja

do 920,00 evrov 260 evrov

od 920,01 do 1110,00 evrov 210 evrov

od 1110,01 evrov 150 evrov

Vir: Zpiz