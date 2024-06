Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek zjutraj bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo deloma zjasnilo. Predvsem popoldne se bodo še pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne nad hribovitimi kraji. V petek bo precej jasno in spet vroče.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od vzhoda doteka v spodnjih plasteh ozračja k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.

Some very unsettled weather is expected across central/southern Europe over the next few days Heavy rain and thunderstorms possibly bringing 100-200mm of rain in places pic.twitter.com/dOL7PUtJyM — Met Office (@metoffice) June 9, 2024

Kdaj se bo začelo poletje?

»Poletje ni samo stabilo toplo in vroče vreme,« so povedali dežurni meteorologi. Letošnji vremenski vzorec nam bo namenil več dežja. Za vikend se bo vreme sicer izboljšalo in lahko pročakujemo sonce, v prihodnjem tednu pa lahko ponovno pričakujemo deževje in nestanovitno vreme.

»Takšni vremenski vzorci pravzaprav niso nič nenavadnega. Poleti je pogosto deževalo, vreme nas je zadnje dve leti, z izjemo hudih lanskih poplav, malo razvadilo,« so še povedali.

Kaj povzroča hudo deževje po Evropi?

Meteorolog Fabian Ruhnau je za luksemburško televizijo RTL Today povedal, da so ekstremni nalivi v Evropi deloma posledica »zahodnega vremenskega vzorca«. Severnoatlantski reaktivni tok teče neposredno v Srednjo Evropo in prinaša sisteme nizkega zračnega tlaka z obilico dežja.

Čeprav to samo po sebi ni nič nenavadnega, podnebne spremembe razmere poslabšujejo.