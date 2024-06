Policisti so v torek okoli 17. ure na trgu Marienplatz preverili navijača zaradi suma, da je uporabljal pirotehnične izdelke. Po podatkih policije je bilo takrat na trgu okoli 5000 srbskih navijačev.

Serbia fans in Munich... 🇩🇪👊🇷🇸 pic.twitter.com/huvsbc2oTA — Football Fights (@footbalIfights) June 25, 2024

Preverjanje je povzročilo metanje steklenic in stolov v policiste, so dodali v poročilu. Organi pregona so se nato odzvali z uporabo razpršila in palic. Tiskovni predstavnik policije danes zjutraj ni mogel potrditi, ali je bil v spopadu ranjen tudi kdo od srbskih navijačev.

Po besedah policije so navijači obenem nezakonito nastavljali pirotehniko v bližini podzemne postaje Marienplatz in znotraj nogometnega stadiona, piše dpa.

Več ljudi so obtožili kaznivih dejanj, vključno s kršitvijo javnega reda in miru, povzročitvijo hudih telesnih poškodb ter z napadom na policiste. Sedem oseb so aretirali in jih bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na stadionu se je eden od redarjev poškodoval pri preprečevanju vdora na zelenico enega od navijačev, so še o drugem incidentu zapisali v izjavi za javnost.

Po navedbah policije se je okoli 15.000 gledalcev nagnetlo v navijaški coni v münchenskem olimpijskem parku pred in med tekmo, tja so napotili približno 2.000 policistov.

Danska in Srbija sta se sicer pred 64.000 gledalci v Allianz Areni razšli brez zmagovalca (0:0).

Iz skupine C so tako izpadli Srbi, v osmino finala pa so se uvrstile reprezentance Anglije, Danska in Slovenije. Varovanci selektorja Matjaža Keka so v Kölnu v torek remizirali proti Angliji, prav tako brez golov.

30.000 srbskih navijačev izžvižgalo srbsko nogometno reprezentanco

Po dvoboju v Münchnu, kjer se je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug zbralo 30.000 srbskih navijačev, so ti izžvižgali svoje rojake na zelenici in nadnje metali plastične kozarce. Srbski nogometaši so se želeli zahvaliti za podporo, a so naleteli na jezo navijačev.

V skupini C so ekipe na šestih tekmah dosegle le sedem golov, kar se je zgodilo le enkrat v zgodovini EP, odkar od leta 1980 obstaja skupinski del tekmovanja, piše Tanjug. Tako je bilo še leta 2016, ko so prav tako v skupini C na prvenstvu v Franciji igrale Nemčija, Poljska, Severna Irska in Ukrajina.

Srbi so skupinski del končali z enim danim in dvema prejetima zadetkoma. Manj od pričakovanj, a je vratar srbske izbrane vrste Predrag Rajković kljub temu dejal, da so si zaslužili nastop v osmini finala.

»Seveda nam je žal, to je fenomenalna skupina igralcev. Zbrali smo se, trdo garali in verjeli vase. Menim, da smo si zaslužili napredovanje, a nam to ni bilo dano,« je, kot ga navaja Tanjug, Rajković dejal za Radio televizijo Srbije.

Čeprav je bil označen za enega najboljših srbskih igralcev na tem turnirju, bi to hipoma zamenjal. »Od tega nimam nič. Vse bi dal, da bi prejel pet golov, a bi vseeno napredovali. Tak je nogomet in moramo se obrniti v prihodnost. Žal mi je navijačev, ki so nas v takšnem številu prišli podpret na prvenstvu, in tistih, ki so navijali prek malih ekranov. Radi nas imejte še naprej,« je zaključil Rajković.

Dušan Tadić razočaran

Kapetan srbske zasedbe Dušan Tadić je bil razočaran zaradi izpada po skupinskem delu, a vseeno ponosen na ekipo.

»Po Katarju smo skušali storiti korak dlje. Razočarani smo, a sem vseeno ponosen na to skupino fantov. Po napornih sezonah nihče ni želel počitka. Dali smo vse od sebe, da naši državi prinesemo uspeh, a nam to ni uspelo,« je Tadić dejal za RTV Srbije.

Izkušeni nogometaš Fenerbahčeja je obžaloval zapravljene priložnosti proti Danski in tudi Sloveniji. »Strel Sergeja Milinković-Savića, prepovedan položaj, Mitrović z glavo ... Nismo zadeli kot tudi ne proti Sloveniji. Moramo analizirati, kako se je vse skupaj odvilo. Ponosen pa sem na dejstvo, da smo dali vse od sebe,« je za konec dejal Tadić.

Srbija je sicer leta 2000 na zadnjem EP, takrat še kot Jugoslavija, igrala v skupini skupaj s Slovenijo, Španijo in Norveško ter napredovala v četrtfinale. Na SP je nazadnje v izločilnih bojih igrala leta 1998 v Franciji, ko je izpadla v osmini finala.