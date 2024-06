»Na dan državnosti se piše zgodovina. #Slovenija gre naprej! Kakšna nepopustljivost NZS, iskrene čestitke! #srcebije« je ob sliki v slovenskem dresu pripisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

»Slovenija gre napreeej! Bravo fantje!!« so čestitali pri Košarkarski zvezi Slovenije. »Slovenia = svetovni športni fenomen,« pa se je oglasil nekdanji košarkar Boštjan Nachbar.

Navijačem, ki so za nogometaše navijali v Kolnu, so se zahvalili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije.

»Draga ekipa, državi ste poklonili najlepše rojstnodnevno darilo!! Čestitke za borbenost, odlično igro in uvrstitev v osmino finala. Slovenija diha z vami!« so zapisali na X profilu Vlade Republike Slovenije.

S populacijo zgolj 2 milijona se je Slovenija kot najmanjši narod uspela uvrstiti v osmino finala, so včerajšnjo tekmo pozdravili pri klubu Atletico Universe.

With a population of around 2 million, Jan Oblak’s Slovenia is the smallest nation in Euro 2024, and they’ve just managed to qualify for the knockouts. 🇸🇮👏 pic.twitter.com/8OFuNvEa9h