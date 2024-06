Spektakel z Anglijo je razkril vse odlike sedanje mlade generacije, za katero selektor Kek pravi, da je posebna. Vstop v tekmo z velikim favoritom je bil takšen, da so Angležem takoj pokazali, da se jih ne bojijo. Po dobri igri v prvem polčasu je v nadaljevanju ob izjemnem pritisku trpela v bunkerju, ki pa je deloval zelo dobro, saj si tekmec ni priigral velikih priložnosti in sprožil le tri strele v okvira gola, v katerem je bil vladar Jan Oblak. Slovenija je v tekmi pokazala vse odlike, ki so njen zaščitni znak. Znova je bila izjemno uigra in kompaktna, ko je šlo za izpolnjevanje taktičnih nalog. S svojim pristopom, ko pušča malo prostora in pred golom sezida zid, je neugodna celo za največje velesile evropskega nogometa. V drugem polčasu, ko so trpeli, so imeli srečo, da so bili za njihovim golom slovenski navijači, ki so jim dajali izjemni energijo. Slovenija tekmecu ni omogočila veliko priložnosti, ko pa je Anglija prišla do priložnosti tekme v podaljšku, je dobila poljub sreče, ki je manjkal proti Srbiji.

Super Jan Oblak je bil znova hobotnica v golu, ki je ohranil mirne živce v trenutkih največje premoči Anglije. Žan Karničnik je potreboval nekaj minut, da se je prilagodil ritmu in ostrino Angležev ter začel enostavno igrati proti zvezdniku Fodnu. Vanja Drkušića in Jaka Bijol sta potrdila sloves najboljših ministrov za obrambo. Tokratna njuna žrtev je bil prvi zvezdnik Hary Kane, ki sta ga naredila nevidnega. Erik Janža je med vsemi Slovenci prejel največ udarcev Angležev in ukrotil Sakaja v navezi z Janom Mlakarjem, ki zasluži pohvale za defenzivne naloge, medtem ko je v ofenzivnem delu naredil preveč napačnih podaj. Petar Stojanović je znova igral na visokih obratih in z energijo polnil ekipo. Adam Gnezda Čerin je bil izbran za igralca tekme, saj je bil znova šerif v zvezni vrsti. Timi Max Elšnik ni popuščal in naredil nevidnega Gallangherja, da bil zamenjan žepo prvem polčasu. Andraž Šporar je bil znova neustrašni bojevnik. Benjamin Šeško nikakor ne ujame klubske forme, a je treba dodati, da se tekmeci zanj izjemno pripravijo. Josip Iličić je dobil prvih 15 minut na prvenstvu in že v prvem napadu izsilil rumeni karton Fodna. Kek je s pripravo in vodenjem tekme znova potrdil sloves izjemnega stratega in motivatorja.