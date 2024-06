Slovenska nogometna reprezentanca je v vročem Kölnu dosegla zgodovinski uspeh. Prvič bo igrala v osmini finala velikih tekmovanj, potem ko je po junaškem boju remizirala z Anglijo brez golov. Slovenci so v drugem polčasu trpeli, a je bunker vzdržal do konca bojevite tekme. Anglija je imela premoč, a si je priigrala zelo malo velikih priložnosti. Slovenci so navdušili z borbenostjo in taktično disciplino.

Ko so se slovenski reprezentanti poldrugo uro pred začetkom tekme pripeljali na stadion in si med sprehodom ogledovali zelenico na izjemno akustičnem stadionu na obrobju mesta, kjer je okrog njega prava zelena oaza, so navzven delovali mirno, medtem ko so bile tribune še skoraj povsem prazne. »Mi Slovenci,« je zadonelo s tribune, ko so na ogrevanje prišli vsi trije vratarji angleške reprezentance. Nekaj minut kasneje so slovensko trojico vratarjev in njihove soigralce v polju pozdravili z napevom »Kdor ne skače ni Sloven'c« in nato s kopico ponarodelih pesmi preglasili angleške navijače, dokler niso zapolnili svojega dela tribun, na katerih so bili v veliki številčni premoči.

Slovenski selektor Matjaž Kek je ostal zvest tradiciji, da ekipe ne menja in že tretjo tekmo na prvenstvu je začela ista enajsterica. Njegov tekmec na angleški klopi Gareth Southgate je naredil eno menjavo, namesto Alexandra-Arnolda je priložnost dobil Conor Gallagher.

Potem ko so glasno peli slovensko himno, med katero je bilo nekaj žvižgov angleških navijačev, so se reprezentanti v modrih dresih pogumno lotili največje tekme v dosedanjih karierah. Angleži se niso brezglavo zapodili proti slovenskemu golu s popolnim napadom, ampak so tekmo začeli zadržano. Slovenci so celo izvedli uvodni pritisk, a je bil strel Šeška z glavo v peti minuti premalo močan, da bi spravil v težave vratarja Anglije Pickforda. Potem ko je Janža z dvema predložkoma povzročil paniko v kazenskem prostoru tekmeca, je Anglija v 20. minuti dosegla gol preko Sakaja, a je bil podajalec Walker v nedovoljenem položaju. Slovenija se je organizirano branila, ko pa je prešla v napad, je skušala tudi kombinirati in zadržati žogo, a je zmanjkala zadnja podaja. Angleži so prvi strel v okvir slovenskega gola sprožili šele po pol ure, a je Oblak ob poskusu Fodna iz prostega strela dokazal, zakaj je eden najboljših vratarjev na svetu. Anglija je do priložnosti prvega polčasa prišla v zaključku, a je vodja napada žogo poslal mimo gola. Čeprav je bila posest žoge v prvem polčasu 71:29 odstotkov za Anglijo, Slovenija ni tako zelo trpela, kot bi sklepali iz statistike.

Če so Angleži v prvem polčasu igrali zadržano, so se v drugem postavili precej višje, dvignili ritem in v slovenski obrambi je bilo obilo panike. Vse skupaj je bilo v skladu s tradicijo, da Slovenija slabo vstopa v drugi polčas. Angleži so valili napad za napadom, Slovenci so panično tekali za žogo, ki se je nekajkrat kot na fliperju odbijala po kazenskem prostoru. Ob takšni igri, ko niso uspeli zadržati žoge niti z dvema podajama, so dobesedno izzivali žogo v mreži Oblaka. Kekova četa je prvič pogledala proti angleškemu golu, a je bil strel Gnezde Čerina nenatančen. Vzdušje na tribunah je bilo peklensko. Angleški navijači so začutili priložnost za zmago, slovenski niso popuščali v podpori. Bilo je tako glasno, da si moral med pogovorom s sosedom na najbližjem sedežu kričati. Slovenija se je branila s klasičnim bunkerjem, Kek pa se je v 75. minuti odločil za tvegano potezo, ko je Šeška zamenjal z umetnikom Iličićem. Ko so slovenski navijači že slavili, je bilo kritično v 92. minuti, ko je Palmer prišel do odprtega strela, a je bil Oblak na pravem mestu.

»Zadnjih minut se sploh ne spomnim. Občutki so fenomenalni. Trpeli smo proti Angliji, a na koncu na to pozabili. Smo veseli in zadovoljni. Rekli smo, da ne gremo v Nemčijo samo tekmovati, temveč tudi kaj narediti. Zdaj nam je uspelo priti iz skupine. En cilj je dosežen, upam pa, da to še ni konec naše poti. Na igrišču smo dobro stali, bili kompaktni in skupaj delali za končni cilj. Odigrali smo popolno moštveno tekmo. Vsa čast vsakemu posamezniku za prikazano borbo. Ljudje se ne zavedajo, kako težko je nekaterim igrati na tej ravni, ker tega niso vajeni,« je povedal kapetan Slovenije Jan Oblak.

Izida 3. kroga v skupini C: Anglija – Slovenija 0:0, Danska – Srbija 0:0.

*** 76:24 je bila v odstotkih posest žoge v korist Anglije

Iskrice z EP Slovenija prvič v modrih dresih Slovenska reprezentanca je na prvih dveh tekmah igrala v belih dresih, saj je bila v vlogi gostiteljice. Proti Angliji je prvič na prvenstvu zaigrala v modrem dresu, saj je bila gost. Ni izkoristila možnosti za bivanje v hotelu v Kölnu, ampak se je pod vodstvom Matjaža Keka (na fotografiji) na stadion pripeljala kar iz svoje baze v Wuppertalu, ki je oddaljena 50 kilometrov. Vožnja v spremstvu avtomobila nemške policije je trajala slabo uro. Bazni tabor v Wuppertalu je prava oaza miru z veliko zelenja in dvema igriščema za golf. Igralci so imeli tako dopoldne pred tekmo veliko prostora za sprehod. Ko se novinarju pokvari avto Novinarska kolega iz časnika Večer sta imela neprijetno izkušnjo, ko sta se iz svojega bivališča v Wuppertalu odpravila v Köln na obisk navijaške cone in tiskovno konferenco selektorja Keka pred tekmo z Anglijo. Na poti se jima je pokvaril avtomobil, a sta se pripeljala v garažo tik ob stadionu. Reagirala sta mirno, poklicala asistenco in zavarovalnica je poskrbela, da so jima iz Maribora v 14 urah pripeljali nadomestni avto in odpeljali pokvarjenega. Nekdanji igralec Hajduka se je veselil gola Italije Medtem ko je bila po remiju z Italijo vsa Hrvaška v solzah, se je veselil nekdanji napadalec Hajduka in ukrajinski reprezentant Artem Milevskij. Na družbenih omrežjih je objavil video, kako se prešerno veseli zadetka Italije v 98. minuti. Milevskij se je veselil zato, ker so se s tem povečale možnosti Ukrajine za napredovanje v osmino finala. V skupini E imajo vse reprezentance, Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina, po dveh tekmah po tri točke. Bivši nogometaš Mure se bo hladil dve tekmi Danska televizija TV2 poroča, da je bila danska nogometna zveza kaznovana s plačilom 10.000 evrov, ker so imeli navijači na tekmi Danska – Anglija v Frankfurtu napis z neprimerno vsebino (F*ck Uefa). Danska nogometna zveza je kazen plačala in se podala v lov na iskanje krivca, da mu bo izstavila račun. Ker je nekdanji nogometaš Mure in albanski reprezentant Mirlind Daku po tekmi s Hrvaško vzel megafon in svoje navijače spodbujal k žaljenju Makedoncev in Srbov, ga je Uefa kaznovala z dvema tekmama prepovedi. Vsak nemški reprezentant bogatejši za 50.000 evrov Nemška reprezentanca je z dvema zmagama (po milijon evrov) in remijem (500.000 evrov) v skupinskem delu ter napredovanjem v osmino finala (1,5 milijona evrov) zaslužila že 4 milijone evrov iz blagajne Uefa. Vsak izmed 26 igralcev bo za napredovanje iz skupine prejel po 50.000 evrov. Nagrada za naslov evropskega prvaka je 400.000 evrov za vsakega igralca. x