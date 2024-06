Z obogateno ponudbo kulinaričnih doživetij Ljubljane in njenega zaledja se v Turizmu Ljubljana odzivajo na naraščajočo potrebo po zanimivih gastronomskih doživetjih ter kulinarično ponudbo na inovativen način približujejo tako meščanom kot obiskovalcem prestolnice.

Gastronomija v Ljubljani v zadnjih letih doživlja pravi razcvet in postaja vse pomembnejši primarni motiv za obisk Ljubljane. Po podatkih raziskave med tujimi obiskovalci Ljubljane iz leta 2022 jih kar 14 odstotkov v naše glavno mesto pride prav zaradi hrane in pijače. Tudi med turističnimi ogledi in doživetji je veliko zanimanja prav za kulinarične, vinske in pivske ture.

Dobimo se na plac'

Na izjemnem kulinaričnem potepu po osrednji ljubljanski tržnici se obiskovalci ustavijo na pokušnji na kar sedmih kulinaričnih postajah, začenši s kozarcem penine enega najboljših slovenskih vinarjev (ali soka). Nato obiščejo nekatere od najbolj priljubljenih ponudnikov na tržnici in pokusijo nekaj najbolj značilnih slovenskih lokalnih dobrot, od jabolčnih krhljev, sira kmetije Pustotnik, svežega mleka iz mlekomata, različnih vrst medu do tipičnih prekmurskih jedi. Vodnik jim ob tem razkrije številne zanimive zgodbe iz zakulisja tržnice, zaradi katerih je ta nepogrešljiv del identitete in ponos Ljubljane.

Odprta kuhna na pladnju

Na priljubljeni kulinarični tržnici lahko obiskovalci izbirajo med štirimi degustacijskimi meniji, ki jih sestavljajo najboljše domače dobrote, s katerimi se poklanjajo ponudnikom, ki slovensko kulinarično tradicijo ohranjajo s pripravo jedi iz lokalnih sestavin z domačih vrtov, lokalnih kmetij in tržnic. Obiskovalci lahko izbirajo med meniji Urbana Ljubljana, Okusi Slovenijo, Vegetarijanska Slovenija in Meni za najmlajše z največjimi hiti Odprte kuhne, ki so še posebno priljubljeni med otroki.

K jedem spada tudi pijača: gostje lahko izbirajo med vinsko in pivovsko spremljavo ter ponudbo koktajlov in brezalkoholnih pijač. Na Odprti kuhni jim jedi postrežejo pri zasebni mizi, pripravljeni posebej zanje, njena ekipa pa jim predstavi to priljubljeno kulinarično tržnico ter pove zgodbo ponudnikov in jedi, ki jih pokusijo.

S kmetije v restavracijo z Michelinovo zvezdico

Luka Košir iz restavracije Grič iz Šentjošta nad Horjulom je eden najbolj znanih slovenskih chefov, ki ne slovi zgolj po izjemni ustvarjalnosti, temveč tudi po zavezanosti trajnostnemu konceptu pri pripravi jedi. Tako ima Grič poleg rdeče Michelinove zvezdice tudi zeleno, ki jo legendarni vodnik podeljuje najbolj trajnostnim kulinaričnim ustvarjalcem. V bližini Griča je Sirarstvo Orešnik, ki je znano po vrhunskih sirih iz kozjega mleka, pri čemer Orešnikovi neomajno sledijo načelu, da je samo najboljše dovolj dobro. Njihove izdelke lahko tako okusite v marsikateri vrhunski restavraciji v Sloveniji.

Gurmansko doživetje v zelenem zaledju Ljubljane: S kmetije v restavracijo z Michelinovo zvezdico poveže oba ponudnika: na družinski domačiji Orešnikovih se lahko obiskovalci na lastne oči prepričajo, kako prijetno je življenje tamkajšnje kozje črede in kako odlično pašo imajo, ter pokusijo njihov sir in druge lokalne dobrote, v restavraciji Grič pa jim odstrejo pogled v ustvarjanje v ozadju, kjer zorijo siri, meso in ribe, se fermentirajo izdelki in počivajo vrhunska vina, nato pa jih razvajajo z vrhunskim pethodnim menijem. Gostje tako dobijo celosten vpogled v življenje in delo družine Košir, ki piše eno najuspešnejših zgodb slovenske gastronomije v vitalni vasi v zelenem zaledju Ljubljane.