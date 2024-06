Poletne počitnice v Zgornji Avstriji so kot potovanje vase. Z gorami in jezeri, kar uravnoveša pustolovščino in sprostitev, ponujajo obilo priložnosti za nova odkritja. Umetnost, kultura, kulinarika – tu ni nič umetnega ali zrežiranega. Čakajo vas živahna mesta, iskreno gostoljubje in trenutki pristnega užitka. Zgornja Avstrija je tako posebna tudi zaradi raznolike pokrajine. Le malo krajev ponuja toliko različnih naravnih območij v tako strnjeni obliki: od gora in jezer v Salzkammergutu do alpskega vznožja, poplavnih ravnic Donave, divjine nacionalnega parka Kalkalpen in granitnih gričev Mühlviertla.

Zgornja Avstrija izpolni hrepenenje po naravi, ne glede na to, ali iščete akcijo ali sprostitev. Vendar pa ni le polna fascinantnih krajev in pokrajin, je tudi dom živahnih mest in idiličnih vasi. Osvežujoče živahno mesto Linz in urbani zakladi, kot so Steyr, Schärding, Wels in Bad Ischl, nikoli ne nehajo presenečati. Linz, glavno mesto dežele, leži v osrčju Zgornje Avstrije in ponuja vznemirljivo mešanico kulture, narave in industrije. Mesto Steyr je bilo zgodovinsko znano po svoji vlogi v trgovini z železom, medtem ko je bil Wels v rimskem obdobju glavno mesto celotne province.

Dva kulturna spomenika

Mesta v regiji Salzkammergut ponujajo popolne razglede kot z razglednic, skoraj vsi pa zagotovo poznajo slikovito ozadje mesta Hallstatt, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. V poletnih mesecih mesto obišče tudi do 10.000 kitajskih turistov, zato priporočamo, da ga obiščete v zgodnjih jutranjih urah. Prav tako barvita kot mesta in pokrajine Zgornje Avstrije je njena umetniška in kulturna scena. V letu 2024 vabijo obiskovalce in domačine na leto edinstvenih kulturnih doživetij, ki bodo zasijala daleč prek meja regije z dvema kulturnima svetilnikoma: 200. rojstnim dnevom skladatelja in orgelskega virtuoza Antona Brucknerja ter evropsko prestolnico kulture Bad Ischl - Salzkammergut.

Brucknerjeva obletnica je dobrodošla priložnost za predstavitev zgornjeavstrijske kulture v vsej raznolikosti, ki se bo izrazila v številnih projektih v vaseh, mestih in krajih Zgornje Avstrije. Bad Ischl in pokrajina Salzkammergut sta bila imenovana za evropsko prestolnico kulture; to je prvič v zgodovini, da je alpska regija s 23 občinami prejela ta naziv. Dodatne impresivne kulturne izkušnje vključujejo zgodovinske gradove, palače in ruševine, sodobne muzeje, industrijsko kulturo, tradicionalne obrti in oglede mest, prežetih z zgodovino. Tako bo celotna Zgornja Avstrija letos in še leta kasneje prizorišče festivalov, glasbe, obrti in oblikovanja.

Regija Salzkammergut

Salzkammergut je regija, ki dobesedno ne pozna meja. Topografsko tri zvezne dežele (Zgornja Avstrija, Štajerska, Salzburg) se tukaj stikajo na razmeroma majhnem območju, čudovita in v poletnih mesecih tudi izredno osvežilna jezera se združujejo z nežnimi potezami predalpske pokrajine. To je kraj, kjer se ljubezen do domovine in svetovljanstvo ne izključujeta. Kraj, kjer tujci postanejo prijatelji. In kraj, kjer ljudje negujejo svojo tradicijo, njihov pogum za spremembe pa odpira nova obzorja. Ta regija, oblikovana z elementi soli, vode in lesa, ima večplastno zgodovino. Vse se je začelo pred 7000 leti v Hallstattu, ko se je začela zgodba o rudarjenju soli. Trgovina s soljo je ohranila, obogatila in mednarodno povezala regijo. Omenimo zgolj, da v regiji vsako leto še vedno nakopljejo kar 1,2 milijona ton soli. V svoje dežele je že od nekdaj pritegnila bogate in močne, s konceptom »Sommerfrische« (poletni umik) pa je Salzkammergut postal zelo iskana destinacija. Znano je, da je tukaj letovala dunajska aristokracija, prav tako številni umetniki, od Johannesa Brahmsa in Johanna Nestroya do Johanna Straussa mlajšega in Stefana Zweiga.

Ob bližnjem jezeru Attersee je svojo drugo in tretjo simfonijo spisal Gustav Mahler, vse do smrti je tu ustvarjal tudi prvak dunajske secesije Gustav Klimt. Njemu v čast so ob jezeru postavili manjšo galerijo z informacijsko točko v pritličju. Okoli jezera pa so razporejene table, kjer je Klimt postavil svoje slikarsko stojalo in skozi posebne izreze fokusiral svoje motive. Nekaj metrov nad jezerom je vila Paulick, kjer je Klimt preživljal večere in je še vedno povsem enaka kot v obdobju fin de siècle. Vila danes ni nič manj priljubljena, saj se za prosto posteljo v njej čaka nekaj let. V poletnih mesecih pa salon v pritličju gosti intimne koncerte klasične glasbe.

Dela Ai Weieija največja atrakcija

Zgodovinska kulturna krajina Inner Salzkammergut je zdaj na Unescovem seznamu svetovne dediščine. V okviru Evropske prestolnice kulture 2024 raznolika regija Salzkammergut, ki je že od mladih nog navdihovala velike glasbenike in umetnike, predstavlja obsežen program z mednarodnimi impulzi in novimi glasovi v približno 300 projektih. »Vem, da bo težko, odpori so veliki, saj gre za regijo z izredno močno tradicijo, vendar mislim, da nam bo trende letos vendarle uspelo vsaj delno preobrniti. Programska izhodišča temeljijo na repozicioniranju zgodovine, tradicije in kulture,« je poudarila umetniška direktorica Elisabeth Schweeger in izpostavila, da je bilo veliko znanih umetnikov v regiji Judov. »Kaj se je zgodilo z njimi, ali prebivalci tukajšnjih krajev res niso vedeli, kaj se dogaja?« se je vprašala direktorica, ki je v program vključila kar nekaj analiz in refleksij te problematike.

Seveda pa brez zvezdniških imen, ki bi pritegnila pozornost in dala težo programu, ne gre. Ena največjih atrakcij v Bad Ischlu je nedvomno velika razstava del Ai Weiweija, ki so jo uradno odprli sredi junija. Razstavo so umestili v kompleks cesarske vile, ki je še vedno v lasti nadvojvode Markusa Emanuela Salvatorja, prapravnuka Franca Jožefa I. in Sisi. Potem ko sta se cesarjeva hči Marija Valerija in njen mož Franc Salvator Avstrijski odpovedala prestolu, je vila ostala v zasebni lasti družine Habsburžanov. Obiskovalcem vile je na ogled tudi slika – gre za platno, na katerem je v naravni velikosti naslikana Sisi v domnevno poročni obleki. Zagotovo pa je prav razstava Weiweija v konjušnici vile in v tako imenovani marmorni hiši vrhunec letošnje ponudbe EPK v Bad Ischlu. Na ogled so nekatera najbolj ikonična dela kitajskega umetnika kot tudi nekaj novosti. Mednje zagotovo sodijo v slogu lego kock koncipirane replike slavnih del iz zgodovine.

Vredno pozornosti Kavarna in slaščičarna Zauner, ustanovljena leta 1832 v Bad Ischlu, je že od nekdaj tradicionalno avstrijsko podjetje, ki postreže s široko paleto vrhunskih izdelkov. Njihova zgodba o sladkem uspehu sega še v čas avstro-ogrske monarhije, saj so dobili čast, da so bili imenovani za »k.u.k. Hoflieferant« (cesarski in kraljevi dobavitelj dvora), prav tako jim je Avstrija dovolila uporabo državnega grba, nagrade za odličnost v poslovanju. Čokoladne izdelke še vedno izdelujejo ročno, v poletnih mesecih pa ima podjetje, predvsem zaradi turistov, zaposlenih okoli 140 ljudi. Veliki skladatelj Franz Lehár ni bil le dobrodošel poletni gost v Bad Ischlu, imel je tudi vilo ob reki Traun, ki so jo po njegovi smrti preuredili v muzej. Hiša je še vedno takšna kot v času Lehárja. Samo predstavljajte si, da je slavni skladatelj zapuščal hišo le za nekaj minut. Njemu v čast so v Bad Ischlu poimenovali festival Lehár Bad Ischl, ki bo letos potekal od 6. julija do 25. avgusta. Gre za največji festival operete v Avstriji in je po svoji raznolikosti in kakovosti edinstven na svetu. Vsako poletje se mednarodnemu občinstvu predstavi glasbenozabavno gledališče na najvišji ravni.