Po ocenah strokovnjakov je v Kamniško-Savinjskih Alpah več milijonov kubičnih metrov čiste pitne vode in glavna skrb je to vodo ohraniti tudi prihodnjim rodovom. V minulem letu je tako v okviru projekta Mreža vodnih poti nastala nova daljinska pohodniška pot, ki med seboj povezuje izvire čiste pitne vode v Kamniško-Savinjskih Alpah. Rajko Slapnik, član Jamarskega kluba Kamnik in eden od snovalcev projekta, pravi: »Po nekaj fizikalno-kemijskih in mikrobioloških analizah, ki so te vode uvrstile med zelo kakovostne in mikrobiološko neoporečne, jih zdaj v okviru mreže vodnih poti v KSA ponujamo pohodnikom in mimoidočim kot vode, ki jih lahko brezskrbno pijejo, seveda ob upoštevanju priporočil Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. V prihodnjih letih želimo v mrežo vključiti še nekatere druge izvire z ustrezno pitno vodo ter primerno označiti izvire in povezovalne poti. Seveda je naš glavni namen ozaveščati in opozarjati javnost o pomembnosti varovanja in ohranjanja pitne vode za nas in naslednje generacije.«

Dan lahko začnete v Kamniku

Če se med izviri, zbranimi na vodni poti, ne utegnete podati peš, vam krožni prevoz skoči gor – skoči dol brez skrbi glede parkiranja in iskanja prave poti omogoča enostaven dostop vsaj do nekaterih. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj nasvetov za izlete, na katerih si boste lahko privoščili tudi okusno, čisto in predvsem pitno izvirsko vodo. Dan lahko začnete v Kamniku, ki je dobro dostopen tako z železniškimi kot tudi avtobusnimi progami, in se od tam s prevozom skoči gor – skoči dol odpravite do Logarske doline. Ta čudovita dolina vas bo že ob prihodu navdušila z izjemnimi pogledi na okoliške vrhove, ki ustvarjajo edinstveno vzdušje tega neokrnjenega kotička Slovenije, ob slapu Rinka ali izviru Črne pa se lahko v vročih poletnih dneh prav prijetno ohladite. V Kamniško-Savinjskih Alpah sta kar dve gorniški vasi, Luče in Jezersko, na pot od ene do druge pa se lahko odpravite kar s prevozom skoči gor – skoči dol. Na Jezerskem se lahko ustavite pri Planšarskem jezeru ali pa v središču kraja pri lokalni točki​ TIC, od koder vodi sveže urejena tematska pot do lehnjakotvornega izvira. Če pa si želite dan, poln etnološke dediščine in izjemne kulinarike, potem se podajte na izlet v Luče. Ta podalpska vasica je tudi odlično izhodišče za različne planinske izlete, saj je obdana z gorami. S prevozom skoči gor – skoči dol se lahko brez skrbi glede parkiranja podate tudi na daljše ture po Kamniško-Savinjskih Alpah.

Iz Cerkelj do Preddvora (ali pa v nasprotni smeri) se lahko peš odpravite kar po delu ene od etap Mreže vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, nazaj pa se vrnete s prevozom skoči gor – skoči dol. Na poti se lahko odžejate pri izviru ob gradu Strmol, katerega kemijske in mikrobiološke analize kažejo odličnost. Vodna pot vas bo nato mimo ribnika Češnjevek in samostana v Adergasu vodila do jezera Črnava, kjer se lahko spočijete ob čudovitih razgledih in dobri kavi v parku Bor.

*** Če se med izviri, zbranimi na vodni poti, ne utegnete podati peš, vam krožni prevoz skoči gor – skoči dol brez skrbi glede parkiranja in iskanja prave poti omogoča enostaven dostop do vsaj nekaterih.