Na Škofjeloškem, kjer se lahko pohvalijo z odličnimi pogoji za aktivni turizem, predvsem s pohodništvom in kolesarjenjem, so se že lani razveselili odprtja prvega kolesarskega hotela v regiji. Lonca, kot so poimenovali dolgo časa propadajoči kultni škofjeloški hotel Transturist, ki so ga s temeljito obnovo po skoraj dvajsetletnem samevanju končno spet vrnili v življenje, je odslej usmerjen v kolesarjenje.

Nekdaj priljubljeno srečevališče Škofjeločanov, ki so tja radi zahajali na tradicionalne množično obiskane plesne večere, je namreč pod svoje okrilje skupaj s solastniki, poslovnežema Milanom Markovičem in Polono Ropret Klevišar ter nekdanjim kolesarjem Juretom Kocjanom, vzel tudi eden najuspešnejših profesionalnih slovenskih kolesarjev v tem času Luka Mezgec.

Zaradi njega je hotel precej bolj kolesarsko obarvan, kot bi bil sicer, medtem ko je celovita hotelska ponudba primerna tako za aktivne kot poslovne goste, saj se regija Škofjeloško pospešeno razvija. »Zelo smo zadovoljni z odzivom lokalne skupnosti, saj vemo, da ljudje nimajo radi sprememb, zato smo bili kar malce presenečeni, kako lepo so nas sprejeli, kljub temu, da so gradbeni stroji zaradi obnove dobri dve leti kratili njihov mir. Veseli jih, da se je po toliko letih samevanja končno nekdo lotil obnove hotela. Številni domačini so že redni gostje hotelske kavarne, nekateri pa me radi povprašajo po kakšnih kolesarskih nasvetih,« je zadovoljen Luka Mezgec.

V družbi svetovne kolesarske elite

Obnovljeni hotel je velika dodana vrednost za srednjeveško Škofjo Loko tudi zato, ker si je moralo doslej ogromno tamkajšnjih turistov zaradi pomanjkanja nastanitvenih kapacitet prenočišča poiskati v Ljubljani. V Lonci, kjer delo nudijo petnajstim sodelavcem, so glede prenove stavili na materiale, ki so prijazni do okolja, in so v zaključni fazi pridobivanja okoljskega certifikata eko marjetica. V 52 sobah različnih tipov imajo prostora za 116 gostov, celotna investicija v prenovo hotela pa je bila ocenjena na 3,5 milijona evrov.

Stene hotelskih hodnikov, velnesa, fitnesa in konferenčne sobe krasijo številni predmeti najboljših kolesarjev na svetu: njihove čelade, startne številke s podpisi in fotografije. Kot je pojasnil Luka Mezgec, ki se v tem času intenzivno pripravlja na Dirko po Franciji in se spogleduje tudi z olimpijskimi igrami v Parizu, v okviru hotela nudijo tudi shrambo in najem koles, tudi električnih, organizirajo pa tudi različne trening kampe, s katerimi želijo poleg profesionalnih kolesarjev privabiti tudi rekreativce.

»Zanje bomo po koncu moje profesionalne kolesarske poti, o kateri sicer še ne razmišljam, pripravili posebne programe, s pomočjo katerih bodo lahko okusili pravo profesionalno kolesarsko življenje. V načrtu imamo tudi tematske večere z zvezdami kolesarstva,« je zaupal Mezgec.