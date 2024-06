Kekčeva dežela in njeni junaki, Kekec, Mojca, teta Pehta, Bedanec, Brincelj in seveda Kekčeve koze, vsako leto privabijo številne šolske in vrtčevske skupine. Nova pustolovščina pa k sodelovanju vabi tudi odrasle, igrive družbe, pare ter seveda družine. Kot so povedali v agenciji Julijana, ima Misija Eliksir potencial, da postane nova turistična atrakcija Kranjske Gore, saj inovativne in navdušujoče igre pobega privabljajo vse več obiskovalcev z vsega sveta. Kekec je pomemben del slovenske kulturne dediščine, zato v agenciji Julijana že od leta 1991 zgodbo oživljajo na pristne in zanimive načine. V sodelovanju z Enigmariumom, ustvarjalcem večkrat nagrajenih igrificiranih doživetij, pa zdaj predstavljajo nov izziv – Misijo Eliksir, v kateri bodo v glavni vlogi udeleženci igre pobega.

Napeta zgodba

Osrednja zgodba igre govori o temačni sili, ki je zajela še zadnji kotiček neokrnjene narave in zastruplja vse na svoji poti. Ljudje postajajo grabežljivi, pohlepni in egoistični. Tudi Bedanec postaja vse bolj zloben in se želi polastiti dragocenega recepta za eliksir razsvetljenja, ki lahko edini reši deželo. Teta Pehta ga je skušala skriti pred Bedancem tako, da je za pomoč prosila Kekca. A ta je izginil! Vse, kar je ostalo, je njegova torba z zapiski in pripomočki za vas, hrabre junake. Kot so zapisali v Enigmariumu, ki je v ozadju še ene vrhunske igre, je misija igralca najti sestavine za eliksir! »Bedanec vam je za petami, vi pa imate le uro časa, da najdete in dešifrirate recept – ali pa bo temačna sila prekrila ves planet,« so povedali in povabili z besedami: »Zberite pogum, sledite Kekčevim namigom in rešite uganke, preden bo prepozno.«

V Enigmariumu prav tako obljubljajo, da obiskovalce čaka napeta igra iz sobe pobega na prostem, ki se odlikuje po neokrnjeni naravi, privlačni zgodbi in izvirnih ugankah. Igra je zasnovana kot prava soba pobega, le da nima sten in elektrike, vaš moderator igre (gamemaster) pa bo v vlogi. Za nepozabno dogodivščino bodo poskrbeli presenetljivi izzivi, planinske živali, skrivnostni predori in gorski tobogani.

Rezervacije in cena

Igro Misija Eliksir lahko zainteresirani rezervirajo vsaj 24 ur prej na spletnem mestu agencije Julijana (julijana.info), zavihek Kekčeva dežela (https://kekcevadezela.com/). Igra najbolje poteka v ekipi z dvema do štirimi igralci. Vstopnice in pripomočke prevzamete pred začetkom igre v agenciji Julijana (po želji ekipi organizirajo tudi prevoz). Ob morebitnem slabem vremenu je termin mogoče odpovedati in preložiti na drug dan, a je to treba urediti najpozneje do štiri ure pred terminom. Cena igre za ekipo (2–4 igralci) je sto evrov, v ekipi pa lahko igra največ šest igralcev ob doplačilu 25 evrov za vsakega dodatnega igralca. Igra traja približno eno uro, nezahtevna krožna pot je dolga manj kot dva kilometra. Zaradi specifike terena igra žal ni dostopna za gibalno ovirane igralce. Ker igra poteka predvsem v naravi (planinski travniki in gozd), jo udeleženci igrajo na lastno odgovornost. Organizatorji zato priporočajo primerno obutev in oblačila, ob vročih dneh pa tudi stekleničko z vodo. Prav tako prosijo, da igralci ob morebitnem srečanju s kozami ali kravami teh ne hranijo in ne vznemirjajo. Delno tudi zaradi tega psom vstop žal ni dovoljen.