Vse kaže na to, da bo do konca tega stoletja priljubljenost Sredozemlja kot destinacije za poletne počitnice drastično upadla – in to zaradi neznosne vročine. Ta del Evrope bo avgusta kot Dubaj, opozarja The Telegraph. Negativni trendi so že vidni. V Grčiji so denimo v zadnjih dveh tednih zabeležili najzgodnejši vročinski val, v delih Katalonije so zaradi rekordne suše veljale velikonočne redukcije vode, na Siciliji, kjer je živo srebro doseglo rekordnih 48,8 stopinje Celzija leta 2021, so te dni morali nekateri objekti B&B (nočitev z zajtrkom) zavrniti goste zaradi pomanjkanja vode.

Zaradi vročine se je povečala umrljivost

Nekateri trdijo, da je Evropa vedno doživljala sezonske vročinske valove, vendar še nikoli niso bili tako intenzivni in pogosti. Po podatkih Copernicus Climate Change Service (C3S) je bilo po letu 2000 zabeleženih deset najtoplejših let. Lani so bile temperature po Evropi eno stopinjo nad povprečjem in dve stopinji nad predindustrijsko ravnjo. Peter Stott, nekdanji vodja podnebnega nadzora v Met Office, napoveduje, da bodo temperature v Evropi kmalu presegle mejo 50 stopinj Celzija. »To se bo najprej zgodilo na območjih, ki so najbližje Sredozemlju, saj je tam vpliv vročega zraka iz severne Afrike najmočnejši,« je opozoril. Rosie Mammatt, doktorska študentka in meteorologinja na Univerzi v Readingu, pravi, da bi to poletje lahko prineslo več rekordnih temperatur. In z njihovo rastjo bo najbolj ogrožena južna Evropa. Umrljivost zaradi vročine se je na stari celini povečala za 30 odstotkov, daljša, toplejša in bolj suha poletja pa povzročajo suše, ki posledično prizadenejo kmetijstvo in pridelavo hrane, poškodujejo infrastrukturo ter uničujejo habitate.

Tudi Sredozemsko morje se segreva hitreje od svetovnega povprečja in predvideva se, da se bo do leta 2100 dvignilo do enega metra. Ob upoštevanju vsega navedenega imajo turistične destinacije v Sredozemlju vsekakor razlog za skrb, saj se njihova gospodarstva močno zanašajo na turizem. Samo na Hrvaškem predstavlja več kot 19,6 odstotka BDP, v Grčiji 18 odstotkov BDP, v Španiji 12 odstotkov in v Italiji 10,5 odstotka. Radek Nowak iz agencije Intrepid Travel pravi, da v najbolj vročih mesecih (julij in avgust) ne organizirajo več pohodniških izletov v Španijo in na Portugalsko. »Dodali pa smo več izletov izven sezone, aprila in oktobra, da se ljudje lažje izognejo ekstremnim temperaturam. Dodali smo tudi zimska potovanja v države, kot sta Grčija in Hrvaška,« je dejal.

Turizem se usmerja proti severu

Turizem se bo v prihodnje vse bolj usmerjal proti hladnejšemu severu. Dokument iz leta 2023, ki ga je naročila Evropska unija in ki simulira različne ravni segrevanja ter vpliv na turistična gibanja, napoveduje jasen vzorec sprememb v turističnem povpraševanju, pri čemer bodo severne regije imele koristi od podnebnih sprememb, južne regije pa se bodo soočile z znatnim zmanjšanjem turističnega povpraševanja. Ta proces že poteka. Izvršni direktor nemškega Tuija Sebastian Ebel je že napovedal, da namerava njihovo podjetje več vlagati v paketne izlete po poljskem Baltskem morju ter po Nizozemskem in Belgiji.

A ne gre še povsem obupati, saj najnovejši podatki Long-Haul Travel Barometra, ki sta ga objavila Evropska potovalna komisija (ETC) in Eurail BV, kažejo, da privlačnost Evrope postopoma narašča, čeprav počasneje zaradi pomislekov glede varnosti in cenovne dostopnosti. Vsaj za zdaj Evropa ostaja glavna destinacija, saj jo letos poleti namerava obiskati 41 odstotkov anketiranih posameznikov, kar je 4 odstotke manj kot leta 2019. Študija analizira potovanja v Evropo v poletnih mesecih od maja do avgusta 2024, pri čemer je zajela 7000 popotnikov s sedmih glavnih oddaljenih trgov: Avstralije, Brazilije, Kanade, Kitajske, Japonske, Južne Koreje in ZDA. Največjo namero o obisku Evrope to poletje kažejo popotniki iz Kitajske (62 odstotkov) in Brazilije (52 odstotkov). Popotniki iz ZDA in Kanade so bolj previdni pri potovanju v Evropo, vendar se zanimanje v primerjavi z lanskim letom nekoliko povečuje. Na vseh trgih pa se za potovanja v Evropo najpogosteje odločajo mlajši popotniki (18 do 24 let in 34 do 49 let) in tisti z višjimi dohodki.

Pomembna je tudi varnost Varnost je postala ključen kriterij pri izbiri destinacije. Skoraj polovica (45 odstotkov) anketirancev daje prednost evropskim destinacijam, ki jih dojemajo kot varne, kar je 9 odstotkov več kot poleti 2022 in 6 odstotkov več kot poleti 2023. Kakovost turistične infrastrukture je drugi najpomembnejši kriterij (38 odstotkov), sledi ponovna oživitev zanimanja za ikonične znamenitosti (36 odstotkov). Kriterij, ki je prvič vključen v raziskavo, je stabilno vreme in se kot najpomembnejši kriterij kaže pri 31 odstotkih anketirancev.