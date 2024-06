Najbolj vroč je The Weeknd

Spletna storitev za zdravnike in recepte ZipHealth je po anketi, v kateri je sodelovalo več kot tisoč ljudi, objavila seznam pesmi, ki jih ljudje največkrat predvajajo ob seksu. To so Super Freaky Girl (Nicki Minaj), kar štiri skladbe The Weeknda – The Hills, Often, Call Out My Name in Earned It, Closer (Nine Inch Nails), Love Is A B***h in I Feel Like I'm Drowning, ki ju izvaja Two Feet, Or Nah - Remix (Ty Dolla $ign, The Weeknd, Wiz Khalifa, DJ Mustard) ter Birthday Sex (Jeremih).