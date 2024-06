Baby Lasagna na veliki evropski turneji

Hrvaški glasbenik Marko Purišić alias Baby Lasagna je minuli teden napovedal veliko evropsko turnejo, v sklopu katere bo v šestih tednih imel 21 koncertov v 16 državah. Turneja vključuje nekaj legendarnih evropskih klubov, nekateri od koncertov pa so že razprodani. Baby Lasagna bo v teh dneh napovedal novo serij koncertov v tujini, hkrati pa bo imel tudi več nastopov na Hrvaškem, vključno s tremi septembrskimi koncerti na zagrebški Šalati, ki so že razprodani. Vzporedno s koncerti je trenutno najbolj vroči hrvaški glasbenik napovedal tudi novi singel in videospot, ki bosta izšla predvidoma konec meseca, gre pa za nadaljevanje uspešnice Rim Tim Tagi Dim.