Dansko-srbski obračun v bavarski prestolnici se je končal brez golov, tako kot slovensko-angleški obračun v Kölnu. V osmino finala so se iz skupine C uvrstile Anglija, Danska in Slovenija, medtem ko se četrtouvrščena Srbija poslavlja od letošnjega turnirja v Nemčiji.

Slovenija se bo v osmini finala pomerila z zmagovalcem skupine E (Belgija, Romunija, Slovaška ali Ukrajina) ali F (Portugalska). Anglijo čaka tretjeuvrščena izbrana vrsta skupine D (Nizozemska) ali E (Belgija, Romunija, Slovaška ali Ukrajina), Dansko pa Nemčija.

Srbski selektor Dragan Stojković je močno premešal uvodno enajsterico. Na klopi sta ostala zvezdnika Dušan Tadić in Dušan Vlahović, priložnost pa so dobili njegovi tekaško bolj sposobni posamezniki.

Prva polovica tekme ni bila posebej vsebinsko bogata, malce podjetnejši pa so bili Danci. Prvo priložnost so si priigrali v 16. minuti, ko je Alexander Bah z glavo streljal mimo vrat, drugo pa v 21. minuti, ko je močan strel Christiana Eriksena z 20 metrov zaustavil Predrag Rajković.

Dve minuti kasneje so Danci dosegli gol prek Jonasa Winda, a ga je francoski sodnik Francois Letexier razveljavil zaradi njegovega prekrška nad Rajkovićem. V 39. minuti je Wind s 14 metrov streljal visoko prek srbskih vrat.

Stojković je v začetku drugega polčasa v igro poslal Tadića in Luko Jovića, strelca izenačujočega gola proti Sloveniji v peti minuti sodnikovega podaljška v Münchnu. V prvi polovici tekme nenevarni Srbi so v 53. minuti dosegli gol, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Jovića.

Danci so zagrozili v 65. minuti, po kotu z desne strani je bil v srbskem kazenskem prostoru najvišji 199 cm visoki Jannik Vestergaard, njegov strel z glavo pa je bil preveč po sredini in ni povzročil težav Rajkoviću.

V 81. minuti si je Vlahović priboril žogo in podal Aleksandru Mitroviću, ki je nekoliko z leve strani streljal mimo vrat. Pet minut kasneje je Joakim Maehle poslal predložek, v zadnjem trenutku pa je nevarnost odpravil Andrija Živković.

V drugi minuti sodnikovega podaljška so si zadnjo priložnost priigrali Srbi, strel Sergeja Milinkovića-Savića pa ni bil dovolj močan in natančen, da bi presenetil Kasperja Schmeichla.