Ni sicer dvoma, da gre EU na desno. A še večjo skrb lahko zbuja, če tega ne dojamemo. Če ste v zadnjih dneh spremljali izjave po volitvah v evropski parlament in dogajanje v Bruslju, ste lahko ponovno dobili občutek, kot da je vse normalno. Običajna slika iz Bruslja je še vedno slika, da je vse normalno, gremo naprej. Vsakih pet let si v EU oddahnejo, češ, saj ni tako slabo, je pa vedno malo slabše in v neki točki vsi vemo, da bo že precej slabo. Zadnja poročila iz Bruslja, da se jim ni uspelo zediniti glede kandidatov za tri odprte visoke funkcije, in kazanje s prstom na EPP, ki želi unovčiti svojo relativno zmagoslavje na volitvah, pričajo o tem »business as usual« pristopu. In tukaj se mi zdi ob vseh alternativnih razlagah in kritikah pogled na Macronovo reakcijo, ko reče, da je bila rdeča črta prestopljena, ustrezna. Mladina