»Ne priznam krivde,« je v ponedeljek na vprašanje ljubljanske okrožne sodnice Dejane Fekonja odgovoril Alen Gredić. Ljubljančan je obtožen poskusa uboja, ki naj bi ga zagrešil v začetku letošnjega januarja. Ker ga pravosodni policisti zaradi kadrovskih težav niso mogli privesti v sodno palačo na Tavčarjevi, so ga zaslišali kar iz zapora, prek videokonferenčne povezave. Zagovornik Milan Krstić pa je bil navzoč v sodni dvorani.

»V petek, 5. januarja, nekaj pred polnočjo sta se na območju ljubljanskih Most dva sprla, pri tem pa je eden uporabil strelno orožje. V sporu sta bila oba ranjena, eden lažje, drugi huje, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Huje ranjeni je ostal na zdravljenju, lažje ranjenemu pa so odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Kriminalisti še ugotavljajo vsa dejstva in okoliščine kaznivega dejanja zoper življenje in telo,« so v prvih dneh januarja o spornem dogajanju poročali na ljubljanski policijski upravi. Gredić je bil torej tisti, ki so ga takrat prijeli, sledili sta sodna preiskava in nato obtožnica, v kateri piše, da je 5. januarja okoli 23.10 na parkirišču pred trgovino Spar na Zaloški 171 v Ljubljani s strelnim orožjem ustrelil Dina M., in sicer trikrat: dvakrat od spredaj, ko sta si stala nasproti, in enkrat, ko je bil oškodovanec obrnjen stran. Kot zatrjuje tožilstvo, je kaznivo dejanje uboja ostalo pri poskusu le zato, ker Gredić ni zadel vitalnih delov oškodovančevega telesa ali velikih žil. Vse krogle so končale v stegnu: ena je prestrelila desno, dve pa levo. Zaradi poškodb bi bilo lahko v nevarnosti njegovo življenje, je še navedeno v obtožnici.

»Malenkostne zamere«

O tem, kaj je privedlo do spora pred trgovino, na predobravnavnem naroku niso govorili. Zagovornik je po naroku za medije dejal le, da je šlo za »stare zamere«, ki pa da so bile »res malenkostne«. V istem smislu je predstavnica tožilstva izjavila zgolj, da sta se obtoženi in oškodovanec »poznala že od prej«. Vsekakor bo veliko več znanega, ko se bo začelo sojenje – prva obravnava je napovedana za 10. julij. Tako predstavnica tožilstva kot zagovornik sta dejala, da bi bilo dovolj, če poleg obdolženega zaslišijo le še Dina M. in medicinskega sodnega izvedenca dr. Martina Merviča. Zapisnike vseh preostalih prič, ki so že bile zaslišane v sodni preiskavi, pa naj bi le prebrali. A je sodnica že dejala, da ne bo ostalo le pri zaslišanju oškodovanca in izvedenca. Koga namerava še zaslišati, pa ni razkrila.

Gredić, ki je pred priprtjem vozil taksi, ni bil še nikoli obsojen, prav tako ni v kakem drugem kazenskem postopku. Na narok prek videokonference sta tokrat z zagovornikom pristala. Je pa sodnica izrazila pričakovanje, da ga bodo naslednjič pripeljali na sodišče. »Napisala bom, da je nujno. Ni prav, da obravnavaš poskus uboja, pa nimaš človeka v dvorani,« je bila kritična. Težave s privedbami se vlečejo že dolgo; čeprav zadnje čase pri tem pomagajo tudi policisti, vse skupaj še vedno ne poteka gladko.