Egoistični model borbe za privilegije, ki ga je oblikoval prvi in dolgoletni predsednik društva Fides, je povzročil težko popravljive posledice v zdravstvu in slovenski družbi nasploh. V potuhnjeni navezi s stranko SDS in NSi si je zagotovil tolikšne privilegije, kakršnih v tem poklicu ne pozna noben evropski zdravstveni sistem. Janševa vlada je na perverzen način spremenila plačni sistem in najbolj plačane zdravnike uvrstila v še višje plačne razrede, namenoma pa delu mlajših zdravnikov določila sramotno nizke plačne postavke. Te spremembe so sprejeli ob premalo zainteresirani in pozorni opoziciji in kritični javnosti z namenom, da bodo to krivico v določenem trenutku eskalirali v problem. Načrt Janševih jurišnikov s pomočjo Toninovih pajdašev peljejo že pol leta pod krinko štrajka, ob čemer kršijo vsa ustavna pravila obnašanja. In nikomur nič.

Dovolj vas imam, politiki vseh barv. Najprej tiste, ki ste vse od osamosvojitve naprej, organizirano in sistematično razgrajevali in uspešno razgradili enega najboljših javnih zdravstvenih sistemov v Evropi. S Fidesom kot eksekutorjem spravljate paciente v položaj nebogljene raje, brez prave zdravstvene oskrbe, tako da umirajo čakajoč na usmiljenje v neskončnih čakalnih vrstah. Tisti pa, ki imajo denar, si življenja rešujejo pri zasebnikih, kamor jih vabite in jim za naš skupen denar ponujate vrhunske storitve.

Tudi vi politiki prijaznejših barv, ki sicer niste sprejemali pogubnih odločitev za obstoj javnega zdravstva, nosite enako odgovornost, ker tega početja niste preprečili. Ni izgovora za ekskulpiranje vaše odgovornosti. Imeli ste vse vzvode nasprotovanja pogubnim odločitvam na čelu stranke SDS in NSi, pa teh niste znali izkoristiti. Vaša manira držanja neke škodljive rezerviranosti pod plaščem demokratičnih manir se je sfižila na vsej črti. Dovolili ste, da vas poslanski demagogi v stilu napadov zajedljivih terijerjev prikažejo kot škodljivce te družbe in svojo krivdo naprtijo vam. Za številne napake pri oblikovanju in izvajanju zdravstvene politike ste sokrivi. Kombinacija neznanja in neodgovornosti pri kadrovanju na mesto ministra za zdravstvo in trmasto vztrajanje na njegovi funkciji ima neslutene posledice. Še najmanj toliko pa vaše ignoriranje civilne družbe, pred katero že predolgo napenjate mišice, s čimer želite dokazati,da imate in ste imeli prav le vi.

Neenotnost opozicije se maščuje vsemu narodu ne glede na politične barve. Dovolj nam je tega. Državljani zahtevamo takojšnje ukrepanje. Za vsako ceno je treba zlomiti tiste, ki pod pretvezo sindikalnega boja rušijo javno zdravstvo. Če že moramo po vsej Sloveniji iskati kolikor toliko sprejemljive roke specialističnih obravnav in moramo na obravnave od Maribora, Ptuja do Valdoltre ali Strunjana, zakaj ne bi hodili v Celovec, Beljak, Italijo ali Hrvaško in Madžarsko, kjer bi lahko prihajali do hitrih in strokovnih pregledov. Ne razumem ljudi, ki pri iskanju rešitev za učinkovito javno zdravstvo zaplankano podpirajo stališča ljudi svoje politične opcije kljub temu, da sami in njihovi svojci enako trpijo.

Moj prispevek ni namenjen negiranju nekaterih upravičenih zahtev odgovornosti zdravnikov, ki izhajajo iz odgovornosti do zdravja vse populacije, ker prej ko slej vsakdo potrebuje zdravnika. Fetišiziranje tega poklica ima stoletne korenine in je v današnjem času pogosto zastarelo. Danes številni poklici zahtevajo visoko in dolgotrajno strokovno usposabljanje, drugi pa tudi veliko odgovornost za človeška življenja. Ni si mogoče predstavljati inženirskih, pravnih, ekonomskih in še katerih poklicev, pri katerih bi lahko kandidati takoj po končani fakulteti zasedli odgovorne položaje. Za to potrebujejo več let trdega dela in strokovnega izobraževanja. Nekritično poudarjanje odgovornosti zdravnika za življenja ljudi je strel v lastno koleno. Vzemimo za nekatere banalni primer voznika avtobusa, ki na rednih linijah dnevno odgovarja za več sto ljudi.

Ne morem ne omeniti primera, ki kaže na moč uzurpatorjev, ki vodijo Fides. V zadnjem času sem moral večkrat obiskati zdravstvene institucije v Ljubljani. Na vsakem koraku sem opazil po stenah nalepljene plakate, ki pod geslom »Dovolj nam je« sporočajo odločitev za pričetek stavke. Tržno in morda še katero inšpekcijo javno pozivam, da nemudoma zahteva odstranitev plakatov, proti kršiteljem pa sproži ustrezne postopke. Gre za uzurpacijo javnega dobra v zasebne namene. Z zanimanjem bom spremljal razvoj dogodkov.

Jožef Martini, Ljubljana