Cern je prejel veliko nagrado za inovativno sodelovanje za pobudo Arts at Cern, ki je postavila globalni standard za umetniško-znanstvene pobude in vplivala na programe v Evropi, Južni Koreji in Avstraliji, je utemeljila žirija. Projekt Calculating Empires avstralske raziskovalke in umetnice Kate Crawford ter profesorja novih medijev iz Novega Sada Vladana Jolerja pa se po mnenju žirije kritično ukvarja z odnosom med tehnologijo in močjo v zadnjih petih stoletjih.

Med deset častnih omemb se je uvrstilo tudi umetniško delo vizualne umetnice iz Slovenije Robertine Šebjanič The Echinoidea Future – Adriatic Sensing Šebjanič, ki raziskuje biogeološke in morfološke dejavnike, ki vplivajo na življenjski prostor morskih ježkov.

Nagrado starts podeljuje evropska komisija v sodelovanju z mednarodnim kulturnim, izobraževalnim in raziskovalnim inštitutom Ars Electronica. Podeljujejo jo od leta 2016. Letos je bilo za nagrade prijavljenih 1308 projektov iz 81 držav.