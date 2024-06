Fatoumata Diawara glasbeno izhaja iz bogate ustne tradicije regije Wassoulou v zahodnem Maliju. V svoji glasbi obravnava teme vsakdanjega življenja, kot sta položaj žensk in izseljevanje. »Rada mislim, da sem glas tistih, ki nimajo besede. Povzdigujem glas za ženske, otroke, enakost, mir. Vsi moramo ustvariti boljši svet za prihodnje generacije. Toliko je krivic, ki se morajo spremeniti, in tega ne morem prezreti,« je dejala v kratkem pogovoru za Dnevnik. V času krize v Maliju se je pridružila več glasbenim izvajalcem, ki so skupaj zapeli pesem Mali Ko (Malijska stvar). »To je bil res poseben projekt, ki bo vedno ostal v mojem srcu. Vsi skupaj smo peli za mir,« je poudarila ustvarjalka. »Sodelovala sem s številnimi neverjetnimi umetniki in na to sem zelo ponosna, saj je deljenje lastnih idej in sprejemanje drugih perspektiv zelo koristno.«

V Mariboru bo glasbenica predstavila svoj zadnji album London Ko. »Ta album uteleša idejo, da lepota leži v odprtju uma in sprejemanju raznolikih idej ter dialogov,« je pojasnila glasbenica. Povedala je še, da želi kot glasbenica sicer nadaljevati v duhu afriške tradicionalne glasbe, a je prepričana, da glasba presega nacionalne meje. »Svet se razvija in spreminjamo se tudi ljudje. In glasba lahko pomaga pri razvoju družbe,« je zaključila Fatoumata Diawara.