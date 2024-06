Mislim svoje mesto: Vroče bo

Za nami je prvi letošnji vročinski val. Mnogi so ga sprejeli z olajšanjem, saj je naznanil težko pričakovani prihod pravega poletja in začetek počitnic. Z malo sreče bodo tudi drugi letošnji vročinski valovi podobni temu, z le kakšnim dnem hujše vročine. A z nekaj smole bi lahko imeli tudi razmere, kakršne so trenutno v Grčiji, kjer temperature občasno sežejo tudi prek 40 stopinj Celzija in visoka vročina traja že več tednov.