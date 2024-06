Lanske poplave v ribniški knjižnici je povzročila počena cev na hidrantu v podstrešnih prostorih 200 let stare Miklove hiše. Voda je takrat zalila večnamensko dvorano na podstrešju, pisarne in starejši del knjižnice v prvem nadstropju. Poškodovana je bila tudi galerija v pritličju, ki je takrat gostila zunanjo razstavo Lucije Rosc in kletne prostore.

V poplavi je bilo popolnoma uničenih okoli 2500 knjig, večino pa so jih pravočasno rešili. Zaradi velike količine vode je z zidov začel odpadati omet in se je dvignil parket. Prve ocene škode so takrat znašale 200.000 evrov, pričakovali pa so, da bo na pomoč priskočila država in drugi donatorji. Knjižnico so že v prvih dneh po poplavi preselili na novo lokacijo v bližnji športno-kulturni objekt TVD Partizan. Tam so vzpostavili vse oddelke knjižnice in otroški kotiček.

Stroški višji od prvih ocen

Večji del prenove je morala pokriti občina, saj so po poplavi ugotovili, da je bil objekt vrsto let premalo zavarovan. Za nujna vzdrževalna dela so že lani prejeli 18.000 evrov od ministrstva za kulturo, preostalo, približno 250.000 evrov, pa je občina krila sama.

Selitev iz nadomestne knjižnice v prvotne prostore Miklove hiše poteka že nekaj tednov. »Sanacija je potekala dobro in hitro, zato pričakujemo, da bi se knjižnica lahko do konca preselila že v enem tednu,« je povedal ribniški župan Samo Pogorelc. Zaradi velikega števila gradiva, ki ga morajo preseliti na staro lokacijo, so že aktivirali prostovoljce. Na pomoč so jim priskočili tudi učenci osnovne šole Franceta Prešerna iz Ribnice. V Knjižnici Miklova hiša zainteresirane prosijo, da se za delo prostovoljca prijavijo na elektronskem naslovu knjižnice. Člane knjižnice so ob tem že pozvali, naj si iz nadomestnega oddelka izposodijo čim večje število knjig in jih po selitvi vrnejo v obnovljeno knjižnico.

Galerija še ne bo zaživela

V poplavi je bil poškodovan tudi del galerije Miklova hiša, prostor, kjer je razstavljala gostujoča vizualna umetnica Lucija Rosc z razstavo Podmet. Vanjo je avtorica vključila tudi predmete iz osebnega družinskega arhiva, ki pa so bili v približno 30 odstotkih uničeni. Škoda je bila ocenjena na približno tri tisoč evrov. Kot je povedala Ana Pucelj iz Galerije Miklova hiša, so umetnici poplačali odškodnino po uradni cenitvi.

Prostore je galerija začasno našla v muzejskem delu ribniškega gradu, selitev v nekdanje prostore pa je zanje predvidena v septembru. »Ker v začetku leta še nismo vedeli, kdaj bo obnova končana, se večjih razstav letos nismo lotili. Obiskovalcem je trenutno na voljo le ena razstava z naslovom Iz take snovi smo kot sanje,« je dejala Ana Pucelj. Letos bodo v galeriji pripravili več zunanjih razstav, po obnovi pa se bodo spet lotili večjih projektov.