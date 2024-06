V četrtek od polnoči bo Dunajska cesta za nekaj dni ponovno popolnoma zaprta zaradi rušitvenih del na železniškem nadvozu. Skoraj petdnevna popolna zapora mestne vpadnice se bo končala v ponedeljek, prvega julija, ob petih zjutraj. Do takrat bo vpadnica zaprta za ves promet, tudi za pešce in kolesarje. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) so pojasnili, da je zapora potrebna zaradi ponovnih rušitvenih del preostanka starega železniškega nadvoza. V okviru del bodo odstranjevali robne in notranje nosilce in stare stebre ter oporno konstrukcijo nadvoza.

Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza sicer poteka skladno s terminskim planom, do zdaj je bila izvedena tretjina del, so še sporočili z direkcije. Zgrajen je nov južni del nadvoza, po katerem že poteka železniški promet. Izvedli pa so tudi vsa pripadajoča dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah.

Obvoz za vse vrste prevoza

Zaradi popolne zapore bo imelo v tem času kar šestnajst prog javnega mestnega potniškega prometa obvoz. Avtobusi, ki vozijo na progah 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I in 20, bodo v velikem loku zaobšli glavno postajo, in sicer mimo podvoza pri Orto baru, na drugi strani glavne postaje. Spremenjena trasa bo s Slovenske ceste potekala po Trgu OF, Masarykovi, Šmartinski in prek Vilharjeve nazaj na Dunajsko. Proga 64, ki mesto povezuje z letališčem Jožeta Pučnika, bo prav tako imela spremenjeno traso. Tudi ta proga bo potekala po Masarykovi in potem po Štajerski ter Topniški nazaj na Dunajsko.

Avtobusi prog 3G, 6B in 11B, ki imajo sicer obračališče na Železni cesti, se bodo zdaj obračali pred železnico, že na Trgu OF, od koder se bodo vrnili na Slovensko cesto. Progi 12 in 12D, ki prav tako obračata za Bežigradom, se bosta zdaj obrnili že na Kolodvorski in se po Šmartinski cesti vrnili v Vevče oziroma Dragomelj.

Kar 14 prog avtobusov mestnega prometa bo imelo začasno pot skozi podvoz pri Orto baru. Tam lahko zato tudi ob tokratni zapori pričakujemo največjo zgostitev prometa. Z ljubljanske občine so sporočili, da bo v tem času obvoz za osebna vozila primerno označen. V smeri proti središču bodo voznike oznake z Dunajske ceste vodile v Samovo in Drenikovo ulico, zatem pa na Celovško cesto in naprej do Tivolske. Isto traso predlagajo tudi v nasprotni smeri. Za pešce in kolesarje bo priporočen obvoz potekal skozi Vilharjev podhod pod železnico.

Obvozi mestnih avtobusov

V letošnjem letu je bilo že več takšnih zapor. V prvih delovnih dneh letošnjega leta, ko so odstranjevali južni del nadvoza, je bila prav tako popolna zapora. Zaradi strahu pred prometnim kolapsom so različne institucije že mesec dni prej ozaveščale in svarile prebivalce, naj skrbno načrtujejo pot po mestu. Takratna svarila so učinkovala in nekajdnevna zapora vpadnice ni bistveno poslabšala prometnih razmer. Iz LPP so nam sporočili, da na podlagi izkušenj s popolno zaporo iz januarja tudi tokrat ne pričakujejo večjih prometnih zastojev. Tudi na policiji ne pričakujejo zastojev, bodo pa spremljali in po potrebi usmerjali promet za zagotovitev čim večje pretočnosti.

Začele so se tudi šolske počitnice, zato pričakujejo manj osebnega prometa. »Kljub temu se vsem, ki prihajajo v Ljubljano, priporoča, da se izognejo temu delu mesta, če je to le mogoče,« so občanom svetovali na LPP. Z ljubljanske občine pa so sporočili, da župan Zoran Janković tudi tokrat prosi vse udeležence v prometu, da pot skrbno načrtujejo in se nanjo odpravijo pravočasno. »Vsem se zahvaljujemo za strpnost, previdnost in dodatno pozornost na spremembe v prometu, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in signalizacije ter spoštovanje drugih prometnih udeležencev,« so dodali na občini in voznikom svetovali, da redno spremljajo občinski spletni portal POMInfo, na katerem so ažurne informacije o prometnih razmerah v mestu.

Delna zapora do konca leta Od ponedeljka pa vse do konca leta pa bo veljala delna zapora. Takrat bodo prevozni štirje pasovi, po dva v vsako smer za osebna vozila in javni prevoz. Za pešce in kolesarje pa bo prečkanje območja samo na zahodni strani oziroma po pasu, ki je na isti strani kot glavna železniška postaja.