Število stavkajočih upravnih enot je sicer vse manjše, so sporočili z ministrstva. Od januarja, ko je k stavki pristopilo 54 od 58 upravnih enot, je število upravnih enot, ki so omilile stavkovne aktivnosti na en delovni dan ali stavke sploh ne izvajajo, po navedbah ministrstva naraslo na 34. Zaposleni na nekaterih upravnih enotah so 15. maja začeli stavko do preklica, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Pred tem so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so na večini upravnih enot stavkali ob sredah.