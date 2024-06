***

15 %

prebivalcev je bilo lani mlajših od 15 let. Leta 1991 je to veljalo za 20,6 odstotka prebivalcev, kar je več kot pet odstotnih točk več. Delež starejših od 64 let se je medtem od osamosvojitve do danes povečal z 10,8 na 21,4 odstotka. Moških je bilo lani slabih deset odstotkov več, žensk pa dobra dva odstotka več. Število moških se je povečalo predvsem zaradi tujih državljanov, ki jih je bilo v Sloveniji lani nekaj manj kot 190.000, od tega 120.162 moških in 69.634 žensk.