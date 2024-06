Ob praznovanju dneva državnosti – Slovenija je zaznamovala 33 let od osamosvojitve – so se ob pozivih k prihodnjemu pogumu vrstile pohvale o dosedanjih uspehih. Predsednik vlade Robert Golob je izpostavljal naraščanje ugleda Slovenije, Pirc-Musarjeva pa vlogo skupnosti v obdobjih, ki niso lahka.

Poziv k ponosnemu praznovanju

Leta 1991 smo se odločili za pot samostojnosti, bodimo ponosni na to, kar smo dosegli, je ob dnevu državnosti poudaril predsednik vlade Robert Golob. Ti dosežki se prepletajo v uspešno zgodbo, je ocenil. Kljub temu da država ni velika, po njegovem opažanju v Sloveniji dokazujemo, da lahko tekmujemo z velikimi vizijami. »In vedno lahko sežemo še više,« je prepričan.

Premier Golob je v poslanici spomnil, da mineva 33 let, odkar smo se Slovenci namenili po poti državnosti. »Naredili smo korak, ki ni bil brez tveganja, a bili smo pogumni in odločeni, da želimo živeti drugače. V svobodni družbi, ki bo temeljila na človekovih pravicah, vladavini prava, predvsem pa na solidarnosti in medsebojnem spoštovanju,« je poudaril predsednik vlade. Po navedbah premierja je Slovenija prepoznavna tudi po svoji zavezanosti trajnostnemu razvoju, ohranjanju narave in turistični odličnosti, med njenimi uspehi pa je izpostavil tudi varno življenje v državi, stabilno gospodarsko rast, nizko raven inflacije in brezposelnosti ter dvig pokojnin in minimalne plače v času njegove vlade.

Smo družba znanja, vrstijo se tuje naložbe z visoko dodano vrednostjo, je dodal. Premier je ob tem spomnil, da je Slovenija nedavno postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. To je po njegovih zagotovilih slovenskim podjetjem in raziskovalnim ustanovam odprlo nova prostranstva mednarodnega sodelovanja.

Predsednik vlade je državljane pozval, naj praznujejo ponosno. Ugled Slovenije v mednarodni skupnosti raste, kar med drugim dokazujeta nestalno članstvo v varnostnem svetu ZN ter vloga države pri mirovnih prizadevanjih v Evropi in na Bližnjem vzhodu, je prepričan. Dan državnosti je izpostavil kot simbol skupnega navdušenja nad ustvarjanjem priložnosti in sprejemanjem modrih odločitev za boljši svet, državljanom pa je ob državnem prazniku zaželel miru in blaginje.

Časi, ki niso lahki

Predsednica države Nataša Pirc Musar je v slavnostnem nagovoru na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti izpostavila pomen skupnosti. Zgledi vlečejo, in ko oblast ne zna ali ne zmore izboljšati nesprejemljive slike družbe, mora navdih iskati zunaj pisarn, je izpostavila. Spomnila je na delo številnih organizacij in programe, ki dnevno lajšajo življenje revnim, nemočnim, izključenim in marginaliziranim. »Njihovo skupno sporočilo je kratko: če ni sočutja do sočloveka, ni skupnosti,« je poudarila.

Skupnost je po njenih besedah prava in trajna le, če vanjo iskreno verjamemo in se lahko na vsak njen del, tako javni kot zasebni, vsak trenutek zanesemo. »Skupna značilnost tako javnega kot zasebnega sektorja je, da oba dolgujeta državi. Dolgujeta naši skupnosti. Ta je postorila veliko vsega, da nam je bolje,« je opozorila.

Po njeni oceni je treba zagotoviti, da se javni sektor ne izrodi v en sam velik tržni proizvod. »Ponotranjiti moramo, da lahko moč skupnosti razvijamo le z razumevanjem potreb zasebnega sektorja, z zavedanjem, da davki niso nebodijihtreba,« je pozvala. Meni, da se mora vlada še več pogovarjati z javnim sektorjem in tudi gospodarstveniki ter poskušati najti rešitve, ki bodo omogočile napredek gospodarstva in s tem skupnosti.

Časi pred osamosvojitvijo niso bili lahki, a smo znali videti svetlo prihodnost, je poudarila Nataša Pirc Musar. Zdaj so na obzorju temni oblaki, nanje moramo biti pripravljeni, je ugotavljala, a prebrodimo jih lahko le skupaj. Zato moramo vsak dan dokazovati, da smo skupnost, je prepričana predsednica države.

Svarilo pred sejanjem strahu

Slovenci smo si svojo prihodnost utirali sami. Pot do slovenske države je bila trnova in negotova, a jasna, je na slavnostni seji državnega zbora spomnila njegova podpredsednica Meira Hot. Temelj uspeha je bila enotnost, ki bo za vedno ostala najmočnejše orožje, ob strahu pred prihodnostjo pa je znova čas za pogum prelomnih časov slovenske državnosti, je poudarila.

Meni tudi, da je v državljanih še vedno moč, ki je Slovenijo popeljala med uspešne evropske države. Slovenski narod ni krivic nikoli nemo sprejemal, je ugotavljala Meira Hot, ni pristajal na razjedanje slovenstva in svojega obstoja ni upravičeval v dvoranah visokega gospostva, temveč ga je izboril v temačnih tiskarnah slovenske besede, na skritih zborovanjih domoljubnih idej.

Podpredsednica državnega zbora je ocenila, da je pri tem posebno mesto zasedel tudi boj proti fašizmu. Tudi danes je znova na mestu opomin na upor zoper nacifašizem, meni. »Radikalizmi vsakodnevno brusijo jezik razdiralnih politik, ki pod krinko reševanja perečih izzivov sejejo strah. Ki obljubljajo lažne preproste rešitve za kompleksne probleme sodobnega časa,« je opozorila.

Nastajanje države kot proces

Diskriminacije narodov in posameznih skupnosti so še vedno na agendi, je ugotavljal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Tudi politični sistemi, v katerih ima ali želi imeti vlada popoln nadzor nad vsemi vidiki javnega in zasebnega življenja, niso le del zgodovine, je spomnil. Nastajanje nove slovenske države je bil proces, je še poudaril. »Veliko korakov je bilo narejenih in veliko prizadevanja je bilo potrebnega, da smo Slovenci prišli do trenutka, ko se je vse združilo v eno in so sanje mnogih generacij Slovencev postale resničnost,« je poudaril.

Kot ključni dogodek v slovenski zgodovini, ki je pripeljal do razglasitve samostojne države Slovenije, pa je Lotrič navedel plebiscit za samostojno Slovenijo, ki je potekal 23. decembra 1990. Ta je združil Slovence okrog skupnega cilja in želje po samostojnosti in neodvisnosti, je poudaril predsednik državnega sveta.

