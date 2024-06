Sodni postopek s tožnikom Možino in Makarovičevo kot toženo stranko se bo zaradi domnevnega obrekovanja v njeni satirični pesmi Utrip laži tako jeseni nadaljeval. V tožbi je Makarovičevi očitana prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, zahtevano je tudi opravičilo, objava sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine. Makarovičeva se je na zatožni klopi znašla zaradi satirične pesmi Utrip laži, v kateri je Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem. Možina meni, da je odstop RTV Slovenija kot prvotožeče stranke od tožbe proti Makarovičevi posledica političnega pritiska na vodstvo RTV. Kot je še zapisal, je za umik tožbe s strani RTV Slovenija izvedel od odvetnice, uprava pa ga o tem predhodno ni obvestila.