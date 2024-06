Končana revizija nakupa stavbe na Litijski

Služba za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu je 14. junija končala revizijo nakupa stavbe na Litijski, so potrdili na ministrstvu. Vodja službe Suzana Hötzl jo je predala aktualni ministrici Andreji Katič in vršilki dolžnosti generalnega sekretarja Saši Renko. Vsebino revizije bodo komentirali ta teden, so napovedali. Spletni portal 24 ur, ki je poročilo pridobil neuradno, navaja, da poročilo »zelo močno obremenjuje takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba«.